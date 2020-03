Cristiano Ronaldo, dramma: ictus per la madre, CR7 chiede riserbo

Cristiano Ronaldo, dramma: la mamma colpita da un ictus in Portogallo. Intervento chirurgico già effettuato, CR7 chiede riservatezza

Momento privato molto delicato per Cristiano Ronaldo: la madre Dolores Aveiro, a cui è molto affezionato, è stata colpita da un ictus la scorsa notte. Il malore sarebbe avvenuto attorno alle 5.30. La donna è quindi stata ricoverata all’ospedale Doctor Nelio Mendonça a Funchal in Portogallo, la stessa cittadina dove il fuoriclasse lusitano è venuto al mondo ed è cresciuto. A dare la notizia dell’ictus sono state fonti portoghesi, in primis. Secondo quanto riportato dal giornale ‘JM Madeira’ la donna, 65 anni, ora si trova in terapia intensiva.

Cristiano Ronaldo e la famiglia chiedono massimo riserbo per il bene della madre

I media portoghesi hanno inoltre reso noto che la mamma di Cristiano Ronaldo è cosciente e in condizioni stabili. Tuttavia la sua salute sarà monitorata con attenzione nelle prossime ore dove si saprà qualcosa in più. Tuttosport, quotidiano sportivo torinese, molto vicino all’ambiente Juve, scrive: “Il rapido ricovero in ospedale, secondo i medici, potrebbe aver limitato i danni sulla donna che è stata già sottoposta a un intervento chirurgico di trombectomia per liberare le arterie ostruite. Secondo quanto riferisce JM Madeira la famiglia di Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto riservatezza sul malore per evitare di danneggiare il recupero di mamma Dolores: in particolare i medici del distretto sanitario di Madeira (denominato Sesaram, ovvero Serviço de Saude de Região Autonoma de Madeira) sono stati invitati a non fornire informazioni ai media.”