Cristiano Malgioglio va in Salento e svela: “Ho trovato l’amore”

Cristiano Malgioglio dalla campagna salentina la spara grossa: “Ho trovato l’amore della mia vita”

Ogni giorno Cristiano Malgioglio ne ha sempre una per i suoi amici di Instagram. Il celebre cantante sembra adorare a più non posso sorprendere e far divertire i suoi follower tramite degli esilaranti video, o selfie, che posta sul suo profilo. E stamattina ne ha combinata un’altra. Malgy infatti sta trascorrendo una bella vacanza in una masseria situata in Salento dove si sta divertendo insieme a qualche suo amico. E stamattina, facendo un bel giro tra gli animali che fanno compagnia agli ospiti della masseria sembra aver trovato, addirittura, l’amore della sua vita. Eh si, proprio così. Chi sarà questo suo amore? Un altro Fernando? Un altro marito di? Ma no!

“E mi sono innamorato ma di un puledrino”, Malgy in love

Stamattina Cristiano Malgioglio ha impugnato il suo telefonino ed è corso a girare un piccolo video tra gli animali della masseria. E lì, mentre passeggiava e cercava le papere “Ma qui ci sono anche le papere come me?” si è imbattuto in un bellissimo puledrino. La nostra star ha accarezzato il giovane cavallino domandandogli di salutare i suoi amici di Instagram e riempendolo di complimenti: “Ma come sei bello! Ti sposerei!“. Il video che ne è venuto fuori è tutto da ridere e lui stesso lo ha commentato annunciando: “Finalmente ho incontrato l’amore della mia vita!“.

Cristiano Malgioglio a lavoro per un nuovo progetto…spagnolo!

Durante gli ultimi giorni, Malgioglio ha fatto una grande sorpresa a tutti i suoi fan. Tramite un video postato su Instagram ha annunciato che sta lavorando per nuovo progetto: presterà la voce ad un personaggio che farà parte di un film spagnolo. Insomma Cristiano Malgioglio si è cimentato nuovamente nel doppiaggio ma questa volta non in Italia ma in Spagna dove è anche molto conosciuto. Spesso e volentieri infatti il nostro cantautore si reca nella penisola iberica per apparire in vari programmi televisivi. Durante gli scorsi mesi, per esempio, è stato ospite a l’Isola dei Famosi spagnola dove ha espresso la sua vicinanza alla cantante e attrice Isabel Pantoja.