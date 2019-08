Cristiano Malgioglio nuovo progetto in arrivo: sorpresa per i suoi fan

L’instancabile Malgy non si ferma mai, ora lavora per un nuovo progetto. Ecco di cosa si tratta

No, non chiedete a Cristiano Malgioglio di fermarsi perchè non lo farà mai. Il celebre cantautore, tornato alla ribalta grazie al Grande Fratello Vip del 2017, non sembra stancarsi mai. Tra viaggi in giro per l’Europa e non, serate in discoteca e pazzi momenti condivisi con i suoi amici il cantante di Mi sono innamorato ma di tuo marito è sempre in movimento. E ora, ad estate ben inoltrata, sta lavorando per un nuovo progetto. A svelarlo è stato direttamente lui sul suo profilo Instagram (dove è seguitissimo) postando un simpaticissimo video.

Malgy si dà, ancora una volta, al doppiaggio

“Ah devo ripetere quello?” Cristiano Malgioglio proprio poche ore fa ha mostrato ai suoi fan un video dove lo si vede alle prese con il doppiaggio. Ma, la cosa sorprendente è che non è per un film italiano ma spagnolo. Il paroliere ha poi confidato ai suoi followers: “Che fatica e quanto divertimento in questo mio doppiaggio per un film di produzione spagnola. Di cosa si tratta? Presto ci sarà una bella sorpresa! Stasera si lavora, io sono in vacanza solo quando sono in compagnia dei miei amici. Bacissimi! “

Per Cristiano Malgioglio questa non è la prima volta in cui si cimenta nel doppiaggio. Nel 2018 infatti prestò la sua voce ad uno dei simpatici cani protagonisti del film Show Dogs – Entriamo in scena.

Cristiano Malgioglio e il melanoma alla gamba

Di recente a Non Disturbare da Paola Perego Cristiano Malgioglio ha ricordato il momento in cui si rese conto di avere un melanoma alla gamba: “Un giorno mentre facevo la doccia a un certo punto mi tocco la gamba e c’è un neo. Mi faccio controllare da un dermatologo e fortunatamente l’ abbiamo preso in tempo! Se l’avessi tenuto forse non sarei con te qui a parlare”. Il cantante, dunque, è stato molto fortunato. E lo siamo anche noi per averlo conosciuto visto i sorrisi e le risate che ogni giorno ci strappa.