Cristiano Malgioglio e l’emozionante ricordo: “Non posso crederci”

Non posso crederci. Io e la mia Mina insieme …per la Signora avevo scritto allora un successone L'importante e' finite e poi un altra hit Ancora ancora ancora. Ma che bella questa foto. …Io ancora non ero col ciuffo biondo ma muovevo i miei primi passi con le grandi della musica. Periodi che non ritorneranno mai piu'… per fortuna che i ricordi restano dentro di noi e non vanno mai via nella nostra testa.