Cristiano Malgioglio rivela: “L’incontro che mi ha cambiato la vita”

Cristiano Malgioglio e il dolce ricordo: “Lei è la donna che mi ha cambiato la vita”

Cristiano Malgioglio tramite i social regala tantissime risate, ma non solo. Spesso e volentieri, infatti, il paroliere dona ai suoi followers ricordi appartenenti al suo passato fatto di incontri speciali e viaggi che in posti di cui si è letteralmente innamorato. Le vacanze, per Cristiano, sono terminate. Il cantante è volato a Instabul per lavorare ad un nuovo progetto e da lì questa mattina ha voluto svelare ai suoi tantissimi fan un suo grande segreto. C’è stato un incontro, molto particolare, che lo ha cambiato e che gli ha fatto intraprendere la strada che l’ha portato a ciò che è oggi. Malgioglio ha raccontato ai suoi fan del suo incontro con la cantante Cesária Évora avvenuto ormai tanti anni fa.

Cristiano Malgioglio “Cesária Évora mi ha cambiato la vita”

Oggi, ricorre l’anniversario della nascita di Cesária Évora alla quale Google ha dedicato un bellissimo doodle. Cesária era una cantante considerata simbolo della morna, un genere tipico africano. Lei era un’artista molto particolare dalla storia tanto difficile. E Cristiano Malgioglio ha voluto ricordare il giorno in cui la incontrò invitando i giovani a conoscere la sua musica. Ecco le parole del nostro cantautore: “Ho conosciuto il mondo…ma quando ho conosciuto l’IMMENSA Cesária Évora …è riuscita a cambiare la mia vita. Oggi una delle 10 cantanti più grandi del mondo avrebbe compiuto 78. Una foto ricordo insieme a lei. I giovani che amano la musica dovrebbero conoscerla meglio. E a tutti quelli che non conoscono la sua esistenza …basta andare su youtube. Grazie Google di aver ricordato la Grande ARTISTA”. Cristiano era molto legato alla figura della cantante capoverdiana, tant’è che le dedicò un intero album Senhora Évora.

Cristiano Malgioglio, nuovo singolo in arrivo

Pare che Cristiano Malgioglio stia lavorando ad un nuovo progetto, molto probabilmente ad un nuovo singolo che prossimamente arriverà. Il nostro paroliere, dopo aver trascorso alcuni giorni in Sardegna, è volato in Turchia proprio per lavorare a questa nuova canzone che pare sarà tutta da ballare e conterrà addirittura tre lingue diverse. Per ora è tutto top secret ma sicuramente presto ne sapremo di più!