Cristiano Malgioglio: incontro speciale in Sardegna con piccola gaffe

Cristiano Malgioglio, dalla Sardegna con amore. E che ridere il suo ultimo incontro

Un po’ di qua, un po’ di là, Cristiano Malgioglio ha passato la sua estate viaggiando. Ha visitato l’Italia, tutta da nord a sud, è volato oltre, è andato in Spagna e presto sbarcherà in Turchia. In questi giorni però si trova tra le terre nostrane, nella bellissima isola della Sardegna, lì dove un mare limpido e cristallino bagna le coste e dove si può trovare relax e divertimento. Questi per Cristiano, però, sono gli ultimi giorni all’insegna del clima sardo. Il cantautore infatti presto partirà per Istanbul e poi per Ankara, dove pare avvierà un nuovo progetto musicale. Si dice infatti che presto arriverà un nuovo singolo, tutto da ballare, che verrà cantato addirittura in tre lingue diverse. In Sardegna, però, oggi Cristiano Malgioglio ha fatto un incontro molto speciale che l’ha reso davvero felice. Ma, anche dopo aver messo al corrente i suoi follower di quello che gli era capitato è riuscito a scatenare grandi sorrisi. La motivazione? Un piccolo epic fail, un errorino di poco conto che però ha scatenato un po’ di ilarità.

Cristiano Malgioglio incontra un grande ex calciatore ma…

Felice e contento, Cristiano Malgioglio ha postato un video sul suo profilo Instagram dove lo si vede abbracciato e gioioso con Bruno Conti, uno storico ex calciatore italiano. Il cantautore nel video canticchia “E mi sono innamorato di questo grande campione” indicando lo sportivo e anche Bruno Conti appare molto contento affianco a Malgy. Inoltre, Cristiano ha commentato questo speciale incontro così: “È stato molto bello incontrare nella bella Sardegna Bruno Conti con la sua bella famiglia. Grande campione e grande uomo“. Fin qui tutto nella norma se non che i suoi followers gli hanno segnalato un dettaglio a dir poco particolare ed esilarante. Cristiano Malgioglio infatti ha sbagliato a taggare persona. Invece di taggare il profilo del calciatore ha taggato quello di un baldo giovane ignaro, ovviamente, di quello che sta succedendo. Se ne renderà conto il nostro Malgy? Chissà! Fatto sta che la cosa ha fatto ridere tante persone.

Cristiano Malgioglio, all’avventura pure in autostrada!

Quante ne combina il nostro Cristiano! E quante gliene succedono. Per esempio, lo sapevate che il simpatico paroliere di recente è rimasto in autostrada? La macchina su cui viaggiava sfortunatamente si è rotta e Cristiano Malgioglio, con tanto di trolley alla mano, è dovuto mettersi alla ricerca di un passaggio. L’impresa però non è stata per nulla facile perché pare che nessuno l’abbia riconosciuto. Del resto, chi può immaginare di ritrovarsi il caro Malgy proprio in autostrada? Sembra quasi impossibile, eppure è accaduto davvero.