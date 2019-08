Cristiano Malgioglio col trolley in autostrada: ecco che cosa è successo

Cristiano Malgioglio fermo in autostrada. Il cantante racconta che cosa è successo

Niente, a Cristiano Malgioglio ne deve accadere sempre una. Ma una delle particolarità del cantante è che riesce a trasformare le difficoltà quotidiane in momenti super esilaranti. Oggi, il nostro Malgy ci ha regalato un’altra perla che resterà impressa nella sua estate 2019. Ma cosa è successo al nostro paroliere preferito? Bene, è rimasto fermo in autostrada. L’auto in cui viaggiava ha avuto dei problemi e sfortunatamente si è bloccata ma Cristiano non si è lasciato vincere da questo intoppo e dopo aver impugnato il suo trolley si è messo a fare l’autostop. Purtroppo per lui, però, nessun viaggiatore si è fermato e nessuno gli ha offerto un passaggio. Sicuramente, perché, forse tra l’afa e l’alta velocità che comporta quella strada non l’avranno riconosciuto. Poi nessuno sicuramente immagina ti trovarsi Cristiano Malgioglio in autostrada. Sembra quasi impossibile e invece è accaduto eccome.

“Ho fatto come la mia amica Loredana Bertè” il racconto di Cristiano Malgioglio

Il video, postato sul profilo Instagram, si apre con un Cristiano Malgioglio che annuncia ai suoi follower: “Ragazzi sto facendo l’autostop in autostrada. Ho fatto come la mia amica Loredana Bertè, lei voleva trovare la villa di Albano ma io devo andare a casa. Guardate, la macchina è in panne, si sono rovinate le due ruote e adesso faccio l’autostop”. Un autostop, quello del cantautore, che però non ha portato al risultato sperato: “Ma questi non si fermano!” – ha sbottato Malgioglio – “Ma qui non passa neanche un cane?!? Mi date un passaggio?!? Amore, sono la Malgy…ma questi sono impazziti, non si fermano neanche! Non si ferma neppure un cane, prenderò il sole qui. Accendono le luci ma non si fermano. Ma è modo di comportarsi?!?”.

“La macchina era in tilt, io isterico” le parole di Cristiano Malgioglio

Sempre su Instagram Cristiano Malgioglio, che presto rivedremo a La Repubblica delle Donne, ha poi spiegato: “Due ore in autostrada fermo ad aspettare che sistemassero le ruote della macchina che era andata in tilt. Ero isterico sotto un sole cocente…avevo bisogno di andare via. Troppo caldo…Detesto il caldo. Ho provato a fare l,’autostop ma ho solo provato .. Grandi saluti dagli altri conducenti…tanti clacson che sembravano in festa“.