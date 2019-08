Cristiano Malgioglio torna in televisione: ecco dove apparirà

Cristiano Malgioglio torna in televisione per la nuova stagione. Ecco dove lo rivedremo

Cristiano Malgioglio è un personaggio che fa sicuramente bene alla televisione italiana. Grazie al suo carattere così esplosivo sono tantissimi i momenti esilaranti che regala al suo pubblico, ecco perché è così tanto amato. Da quando è apparso al Grande Fratello Vip del 2017 è tornato alla ribalta e il numero dei suoi fan si ingrandisce sempre più. Insomma il nostro Malgy può essere soddisfatto della sua carriera. Ultimamente per lui, infatti, ci sono solo grandi traguardi. Cristiano infatti è spesso ospite di serate nei locali in giro per l’Italia, lo si è visto nella televisione Spagnola e…presto lo rivedremo nuovamente nei nostri schermi. Dove? In un programma molto interessante dove lui ne è stato protagonista già l’anno scorso!

Cristiano Malgioglio torna a La Repubblica delle Donne

La notizia, in realtà, era già nell’aria. Si sa infatti che Chiambretti tornerà su Rete 4 con una nuova edizione de La Repubblica delle Donne che durante l’ultima stagione televisiva ha portato a casa ottimi ascolti. Il talk show, dove sono apparsi personaggi come Alda D’Eusanio, Vladimir Luxuria e Francesca Barra, aveva un presidente: Cristiano Malgioglio. Il presidente aveva l’onore di aprire le puntate con piccole e simpatiche performance accompagnate da ironiche gag fatte con Piero Chiambretti. E il risultato è stato a dir poco divertente. E quest’anno, per la seconda volta, Cristiano Malgioglio tornerà a La Repubblica delle Donne anche se non sa ancora quale ruolo ricoprirà. Ecco che cosa ha rivelato su Instagram dove, tra l’altro, ha annunciato che presto uscirà un suo nuovo singolo: “Tra non molto ci prepareremo per La Repubblica delle Donne con Piero Chiambretti. Non conosco il mio ruolo… con lui e’ sempre un mistero. Adesso ho tanta voglia di andare all’estero. Il mio prossimo brano è pazzesco! Vi lovvo!”.

Cristiano Malgioglio tra la Spagna e il Salento

Dopo aver portato a termine un importante impegno lavorativo in Spagna, Cristiano Malgioglio è tornato in Italia e si è spostato in Salento con alcuni amici. Dalla terra pugliese, il cantautore ha regalato ai suoi followers di Instragram divertenti siparietti. Uno tra tutti, ha postato un video dove si dichiarava innamorato di un dolcissimo puledrino: “Sei così bello che ti sposerei!”.