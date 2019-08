Cristiano Malgioglio sbotta: “Abbiate rispetto! Io li amo più dei miei amanti!”

Cristiano Malgioglio sbotta su Instagram: “Dovete avere rispetto per gli animali”. Prima, però, succede un piccolo inconveniente

Ma quante ne combina Cristiano Malgioglio? Tante, anzi, tantissime! Sul suo profilo Instagram, per i suoi follower, ogni giorno è una festa. Si perché Malgy non fa altro che donare sorrisi e risate a tutti coloro che lo seguono e che lo ritengono una vera e propria benedizione. In tantissimi, infatti, lo ringraziano per il suo operato social perché grazie a lui riescono ad affrontare periodi difficili e a vivere qualche momento di divertimento. Se Cristiano Malgioglio non fosse esistito, qualcuno avrebbe dovuto inventarlo. Si, perché personaggi come lui sono davvero rari. Lui che è un misto di talento, umiltà, stile ed ironia…che cosa si potrebbe desiderare di più? Certo è che se oggi godiamo della sua compagnia è grazie al Grande Fratello Vip che lo ha rilanciato e gli ha donato la luce che sicuramente merita. Si, perché il successo a Malgioglio è una cosa che gli si deve specialmente perché è stato lui a scrivere alcune delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, e questo non va dimenticato.

Cristiano Malgioglio e il messaggio importante sugli animali

Poche ore fa, Malgioglio ha postato un video dal contenuto esilarante ma gli ha affiancato un messaggio molto importante. Nel filmato che si può ammirare nel suo profilo Instagram vediamo il cantante con in braccio un cagnolino, Young, che purtroppo gli regala un ‘simpatico’ dono: gli fa la pipì addosso. Cristiano nel video si dimena con la dolce bestiolina e ridacchia, ma nel messaggio scritto in basso si fa molto più serio: “Il piccolo Young mi ha fatto la pipì e non me ne ero accorto! Corro a cambiarmi e farmi una bella doccia e metterò sul mio corpo l’acqua di rose che mi ha inviato @ParisHilton! Amo gli animali più dei miei vecchi amanti! Perché sono fedeli e non tradiscono mai, un animale rende felice la vita a qualsiasi persona. Cercate di avere sempre rispetto per tutti gli animali!”.

A proposito di Cristiano Malgioglio e Paris Hilton

Da quando la star americana l’ha visto ondeggiare con un paio di tacchi alti e un pareo colorato è impazzita per lui. Paris Hilton adora alla follia Cristiano Malgioglio. I due si sono conosciuti, di persona, grazie a Barbara D’Urso ma la famosa ereditiera sembra seguire assiduamente le avventure del nostro cantautore. Spesso, infatti, nel suo profilo Instagram riposta alcuni suoi video o sue foto e non manca che Malgy la tagghi sotto qualche suo post. Insomma, è nato un amore!