Cristiano Malgioglio: “Lory Del Santo non dovrebbe entrare al GF Vip”

Lory Del Santo al Grande Fratello Vip dopo la morte del figlio Loren: Cristiano Malgioglio non approva

L’intervista di Lory Del Santo a Verissimo ha decisamente scosso il pubblico di Canale 5 sabato scorso. La showgirl, infatti, ha scelto lo studio di Silvia Toffanin per raccontare la drammatica morte del figlio Loren che, quest’estate, si è tolto la vita nella sua casa a Los Angeles. Affrontare questo lutto, ha spiegato Lory, non è stato facile.Quando questa tragedia l’ha travolta, inoltre, Lory Del Santo aveva già firmato il contratto per partecipare come concorrente al GF VIP. La morte del figlio, però, aveva rimesso in discussione tutto e la showgirl, in accordo con Mediaset, si era tirata indietro. Sabato, tuttavia, Lory ha annunciato a Verissimo di aver cambiato idea. Prossimamente, quindi, farà ingresso nella Casa. Questa decisione, come molti sanno, è stata criticata da diverse persone (sul web e non solo). Tra quelli che non approvano, oggi, c’è anche Cristiano Malgioglio che, conoscendo le dinamiche del reality bene, ritiene sbagliata la scelta di Lory Del Santo.

Cristiano Malgioglio dichiara: “Lory Del Santo non dovrebbe entrare al GF Vip dopo la morte del figlio”

In merito a quanto successo a Lory Del Santo e alla morte del figlio Loren Cristiano Malgioglio, intervistato da Chi, ha dichiarato: “Sono traumatizzato per quello che le è successo”. Entrare al GF Vip? “Lory non dovrebbe” ha affermato “Se pensa che sia una cosa giusta per lei… non lo è né per lei né per gli inquilini”. Il motivo? “In Casa ci sono strategie, momenti particolari, io vedendo una madre che ha perso un figlio le starei vicino e la coccolerei. E allora non sarebbe più un Grande Fratello gioioso. Ma il GF non è una terapia, guarisci dall’abbandono di un marito, ma la perdita di un figlio è una sofferenza del cuore immensa. Lei dovrebbe andare là dentro e dimenticare, ma là non si dimentica niente. Sei in uno spazio senza amici, senza connessione con il mondo, sei solo e segregato e ti viene l’angoscia. A me dispiace perché Lory ha bisogno di affetto ma lì non c’è affetto”.

Lory Del Santo entra al Grande Fratello Vip: lunedì la comunicazione ufficiale

Giancarlo Scheri, il direttore di Canale 5, ha dichiarato che darà la possibilità a Lory Del Santo di valutare se entrare o meno nella Casa del GF Vip fino a lunedì sera. La showgirl, dunque, può decidere anche all’ultimo minuto di ritirarsi dai giochi e questo, comunque, non sarebbe oggetto di nessuna pressione da parte della rete.