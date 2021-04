Cristiano Malgioglio in lutto, messaggio di dolore: “È scomparso”

Il paroliere ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip piange la scomparsa dell’amico Patrick Juvet: come è morto

La musica svizzera e francofona è in lutto: è morto Patrick Juvet. Il cantante, rappresentante della disco music, è stato ritrovato morto nel suo appartamento a Barcellona. L’artista se ne è andato a 70 anni ed era diventato popolare per i suoi brani come Lady Night e I Love America. A confermare la morte di Juvet è stato il suo agente che ha anche spiegato di avere richiesto l’autopsia sul cadavere del cantante per chiarire le circostanze del decesso. Yann Ydoux l’aveva sentito al telefono tre giorni fa in forma come sempre. Nato nel 1950, era stato anche modello e nel 2005 aveva pubblicato l’autobiografia Le Ferite sul Mio Cuore, svelando anche la propria bisessualità.

Nel 1973 rappresentò la Svizzera all’Eurovision Song Contest con il brano Je Vais Me Marier, classificandosi al 12esimo posto. All’inizio degli anni ottanta iniziò un periodo di declino non esente da alcool, droghe e abusi, poiché l’album Still Alive e il successivo Reves Immoraux non ebbero il successo atteso. A ricordare la morte di Patrick Juvet è stato Cristiano Malgioglio. Il famoso paroliere ha espresso sui social tutto il suo dolore per la perdita di un amico a cui teneva molto:

“Con dolore apprendo la scomparsa di un amico, il cantante Patrick Juvet”

L’ex opinionista della versione classica del Grande Fratello di Barbara d’Urso, che di recente ha preso parte all’edizione Vip di Alfonso Signorini, ha ricordato quando l’artista l’aveva scelto per scrivere alcuni testi in italiano di alcuni suoi brani di successo.

Malgioglio di nuovo concorrente del GF Vip 6? Le ultime indiscrezioni

Nelle ultime settimane Malgioglio ha confessato di avere bisogno di leggerezza dopo l’avventura nella Casa più spiata d’Italia. L’artista necessita di ritrovare la serenità e la spensieratezza anche nelle piccole cose. Sarà ospite di Mara Venier a Domenica In, nella puntata di Pasqua: riuscirà a lasciarsi andare e a farsi travolgere dalla padrona di casa del contenitore?

Da tempo gira voce anche del suo ennesimo ritorno nella sesta edizione del GF Vip, ma ad oggi rimane solo un rumor. Malgioglio è solito pubblicare frammenti di ricordi legati al reality show e ha ammesso in più occasioni di avere amato l’esperienza tra le quattro mura della Casa di Cinecittà.