Cristiano Malgioglio furioso al Gf16: “Dovrò dire delle cose”

Anticipazioni Grande Fratello, puntata martedì 23 aprile

L’opinionista del Grande Fratello, Cristiano Malgioglio, è molto arrabbiato e promette scintille per la prossima puntata del Grande Fratello. Barbara d’Urso andrà in onda, sempre su canale 5, martedì 23 aprile e non più di lunedì. Con un post su Instagram, Malgy lancia qualche anticipazione su ciò che succederà: è arrivato il momento dello scontro con il Dottor Lemme, da lui giudicato irrispettoso nei confronti delle donne. Alberico Lemme, che ha confidato di essere una persona che non giudica, dovrà affrontare pesanti critiche in prima serata. I followers, però, fanno notare a Cristiano che ci sarebbe un’altra persona che ha tenuto un atteggiamento sbagliato: Valentina Vignali.

Scontro in diretta al Grande Fratello

Zia Malgy risponde: “Tranquilli, anche per Valentina Vignali dovrò dire delle cose. Non ho peli sulla lingua per nessuno“. A cosa si riferisce? Secondo il pubblico, Valentina utilizza modi aggressivi e la lite con Lemme ha toccato toni un po’ troppo forti. La Vignali ha difeso Ambra dopo che Lemme l’ha appellata come ‘la Professoressa sul pis…‘ ed ha inveito contro il farmacista senza usare mezzi termini. Se una parte del pubblico non ha apprezzato i modi della Vignali, l’altra la apprezza per la tenacia con cui ha difeso la coinquilina e tutte le donne.

Il Dottor Lemme a rischio?

Tornando a Lemme, Malgioglio dichiara: “Ci troviamo di fronte ad un uomo privo di delicatezza, spocchioso, arrogante, presuntuoso, megalomane e per niente rispettoso”. Un giudizio forte che porterà allo scontro in prima serata.“Non amo quando insulta le donne perché io divento una iena“. Cristiano promette: “In puntata vedrete e sentirete di tutto e di più“. Alcuni telespettatori richiedono una squalifica del Dottor Lemme, già richiamato ufficialmente dal Grande Fratello per un grave fatto. Ne vedremo delle belle.