Cristiano Malgioglio e il fidanzato invisibile: nuovo Mark Caltagirone?

Ma siamo sicuri che Cristiano Malgioglio sia davvero fidanzato? Nelle ultime ore sui social è circolata la notizia secondo cui l’artista avrebbe inventato tutto, proprio come fece a suo tempo Pamela Prati. Il suo presunto futuro sposo potrebbe rivelarsi un Mark Caltagirone 2.0.

Cristiano Malgioglio, l’indizio che potrebbe smascherare la storia d’amore

Cristiano Malgioglio ha rivelato di essere fidanzato con un ragazzo turco e che presto i due si sposeranno. La notizia ha fatto il giro del web e dei media, suscitando la curiosità dei follower e del pubblico italiano che da anni seguono e supportano l’artista. Qualche giorno fa, è stato lui stesso a raccontare di essere volato in Turchia dal suo compagno che, però, sembra essere invisibile.

Invece, secondo quanto riferito da Biagio Danelli in un post Instagram, proprio quel giorno in cui Cristiano Malgioglio avrebbe dovuto trovarsi dall’altra parte del mondo, sarebbe stato, invece, in una pizzeria a Milano, intento a mangiare una pizza da solo. Dunque, qual è la verità?

Chi è il fidanzato turco

La rivelazione del fidanzamento di Cristiano Malgioglio ha sorpreso tutti. Qualche settimana fa l’artista ha raccontato di avere una relazione con un uomo turco di nome Onur, un imprenditore di circa 41 anni che gestisce una palestra a Istanbul insieme al fratello. Secondo quanto riferito dal diretto interessato, i due si sarebbero conosciuti nel 2020 durante un viaggio di Malgioglio in Turchia, e da allora porterebbero avanti una relazione a distanza.

Matrimonio in vista

La notizia che ha sconvolto tutti è il futuro matrimonio di Cristiano Malgioglio. L’artista ha dichiarato di volersi sposare e di essere già al lavoro per organizzare le nozze che dovrebbero svolgersi prossimamente, entro la fine del 2025. Durante un’intervista televisiva ha spiegato che questo evento rappresenta per lui un momento di felicità e che finalmente avrebbe trovato la stabilità emotiva che tanto ha desiderato. Non solo, l’artista ha annunciato che la sua testimone di nozze sarà Alessandra Celentano, una persona a lui molto cara.

Mark Caltagirone 2.0?

Qualora la notizia diffusa da Biagio Danelli fosse vera, Cristiano Malgioglio diventerebbe la nuova Pamela Prati con il suo fidanzato in una versione 2.0 di Mark Caltagirone. Nessuno potrà mai dimenticare la storia che ha visto al centro dell’attenzione mediatica la soubrette del Bagaglino che per mesi ha incuriosito il pubblico italiano con la sua storia d’amore, rivelatasi poi una pura invenzione.

Non ci resta che attendere per avere ulteriori dettagli al riguardo ma gli scenari possibili sembrano già delinearsi: da una parte, Malgioglio potrebbe annunciare improvvisamente la fine della relazione, oppure sorprendere tutti con il matrimonio.