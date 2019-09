Pamela Prati e Mark Caltagirone, la d’Urso fa chiarezza: “Scoperchiato un mondo”

Barbara d’Urso, la sfida domenicale con Live – Non è la d’Urso

Intervista ghiottissima quella di Tvblog a Barbara d’Urso che stasera torna con Live con obiettivi di rete non impossibili ma neanche semplicissimi: essendo stata scelta la domenica per la messa in onda, a Mediaset andrebbe bene anche il 12% di share, anche se almeno a nostro avviso la d’Urso riuscirà a fare almeno due punti in più nonostante la concorrenza. Consapevole dei rischi ma determinata nell’onorare il difficile compito che l’azienda le ha assegnato, Barbara ha scambiato quattro chiacchiere con i colleghi di Tvblog, a cui ha parlato anche delle vicende che hanno coinvolto Pamela Prati, Mark Caltagirone e molti altri, tra cui spiccano i nomi di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Pamela Prati e Mark Caltagirone: la d’Urso continuerà a parlarne

“Si è tanto parlato del caso Prati-Caltagirone – le ha chiesto a un certo punto dell’intervista Hit –, te ne occuperai ancora?”. “Continueremo a parlarne – questa la risposta convinta di Barbara – finché non sarà fatta chiarezza, finché non si capirà chi ha architettato questo raggiro. Ad ora ci sono varie versioni tutte discordanti tra di loro. Tanti programmi, giornali, siti, ne hanno parlato e continuano a parlarne. Noi abbiamo condotto un’inchiesta giornalistica che ha scoperchiato un mondo, c’erano tante vittime inconsapevoli, persino un bambino e i suoi genitori”. La conduttrice insomma è tutt’altro che intenzionata a mollare l’argomento che più di tutti l’anno scorso le ha permesso di raggiungere vette altissime il mercoledì sera.

Live – Non è la d’Urso, Barbara convinta: “Spero che tutto questo apra gli occhi”

Barbara ha spiegato in questi giorni che a Live non si parlerà soltanto di questo – basti pensare all’ultima bella novità introdotta – ma ha comunque intenzione di affrontare l’argomento in modo approfondito. “Spero – queste le parole della conduttrice Mediaset – che tutto questo apra gli occhi alla gente: le truffe amorose online – ha infatti spiegato – sono una triste realtà che riguarda la gente comune, persone che versano soldi a fidanzati immaginari nascosti dietro a un computer, me ne occupo da anni a Pomeriggio 5“. Parole che fanno ben comprendere quali saranno i contenuti della trasmissione e che fanno anche immaginare degli ascolti tutt’altro che mediocri. Staremo a vedere come se la caveranno quest’anno Barbara e il suo team.