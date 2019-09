Barbara d’Urso: “Condurrò Sanremo”, poi svela un segreto: “Impossibili”

Live – Non è la d’Urso: la novità firmata “Dna”

In una recente intervista pubblicata da Tvblog Barbara d’Urso ha parlato non solo di alcune novità introdotte nella formula di Live, che parte stasera, ma anche dei suoi sogni e delle sue ambizioni soffermandosi sul rapporto con Mediaset. Partiamo dai cambiamenti del programma: saranno pochissimi, visto il successo dello scorso anno, e si riducono essenzialmente all’introduzione di un nuovo spazio, Dna, incentrato sull’aiuto a chi è alla ricerca della propria madre biologica; forte del successo riscosso dalla storia di Paola Caruso e di sua madre Imma, Barbara vuole insomma replicare impegnandosi in quella che sembra essere diventata una sua nuova battaglia.

Barbara d’Urso onnipresente? “Cerco di essere diversa”

Se le parole su Live non ci sorprendono – obiettivo di rete fissato al 12%, programma a basso costo e collocazione complicata – quelle su altri aspetti della sua carriera ci sembrano molto più interessanti; sull’eccessiva sovraesposizione ha dichiarato ad esempio che cerca “di essere una d’Urso diversa in ogni programma, non solo nel look, e ogni trasmissione ha la propria identità. Certo, la sovraesposizione è penalizzante e rende ancora più arduo portare a casa certi risultati”. Risultati a cui comunque riuscirà ad arrivare, almeno a nostro avviso, visto che le ultime dichiarazioni su Pamela Prati e Mark Caltagirone fanno pensare a ospiti tutt’altro che anonimi. E non dimentichiamo tra l’altro che Live questa sera partirà con Mickey Rourke: “È arrivato per noi da Los Angeles – racconta una Barbara entusiasta a Hit di Tvblog – sono molto emozionata”.

Barbara sogna in grande: “Condurrò Sanremo”, poi il sogno segreto

Riguardo alla possibilità di approdare in Rai – ipotesi a cui in realtà è difficile dar credito – la d’Urso si conferma un’assoluta aziendalista: “Ormai – spiega – lo sapete che mi definisco un soldato di Mediaset: il mio editore è arrivato ad affidarmi 4 programmi in contemporanea, un attestato enorme di fiducia. Ma in Rai condurrò Sanremo, quando sarà il momento giusto!”. Un sogno o qualcosa si è già mosso? Difficile da dire ma non escluderemmo a priori una sua conduzione. E sempre in fatto di sogni Barbara si è detta sicura: vuole il premier Giuseppe Conte e vuole anche due nomi che ci sembrano impossibili. Di chi si tratta? “Harry e William d’Inghilterra – svela la conduttrice – per parlare della loro mamma e delle loro famiglie”. Un segreto non più segreto, questo sogno, che sa tanto di irrealizzabile ma che in realtà ci lascia dire: mai dire mai!