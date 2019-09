Perché Barbara d’Urso non sarà la madrina del figlio di Paola Caruso

Barbara d’Urso non sarà la madrina di Battesimo di Michelino, il figlio che Paola Caruso ha avuto lo scorso marzo dall’ex compagno Francesco Caserta. La conduttrice Mediaset ha rifiutato la proposta della showgirl calabrese durante la prima puntata della dodicesima stagione di Pomeriggio 5. Paola si è presentata in studio con il nuovo fidanzato, l’ex tentatore di Temptation Island Moreno Merlo, e ha annunciato l’imminente Battesimo del suo primogenito, fissato al prossimo 22 settembre. Seppur onorata di tale richiesta, la d’Urso si è trovata costretta a rinunciare per rispetto di tutte le altre persone che frequentano il suo salotto televisivo. Una motivazione che l’ex Bonas di Avanti un altro ha ben compreso tanto da accettare di buon grado la decisione di Barbarella.

Le parole di Barbara d’Urso sul Battesimo del piccolo Michelino

“Io sono davvero onorata di questa richiesta. Ma ho ricevuto già altre proposte simili e le ho rifiutate tutte. Io tengo molto a te ma per rispetto di altri devo rifiutare. Sarò allo stesso modo madrina del cuore di Michelino”, ha spiegato Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. E anche se non sarà in Chiesa, la conduttrice napoletana sarà sempre presente: non a caso il Battesimo del figlio di Paola Caruso verrà trasmesso in diretta tv a Domenica Live, che torna in onda proprio domenica 22 settembre.

Le dolci parole di Paola Caruso su Barbara d’Urso

“Ci tengo a ringraziare una persona speciale: Barbara d’Urso. Le devo tutto: è la madrina e l’angelo di mio figlio, nessuno mi è stato vicino quanto lei”, ha detto tempo fa Paola Caruso.