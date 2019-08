Barbara d’Urso madrina del figlio di Paola Caruso: “Le devo tutto”

Battesimo figlio Paola Caruso: Barbara d’Urso madrina

Paola Caruso è molto legata a Barbara d’Urso e per questo ha scelto la conduttrice come madrina del figlio Michelino, nato lo scorso marzo. È stata la stessa ex Bonas di Avanti un altro a rivelarlo in un’intervista concessa al settimanale Nuovo. La soubrette calabrese ha pubblicamente ringraziato la presentatrice Mediaset, sottolineando tutto quello che ha fatto per lei nel giro di un anno. Del resto è grazie alla d’Urso che Paola ha ritrovato Imma, la sua madre biologica mai conosciuta fino a qualche mese fa. La dottoressa Giò è stata molto vicina alla Caruso pure durante la gravidanza e il parto, vissuti da soli dalla showgirl che non ha più rapporti con l’ex compagno Francesco Caserta.

Le parole di Paola Caruso su Barbara d’Urso

“Ci tengo a ringraziare una persona speciale: Barbara d’Urso. Le devo tutto: è la madrina e l’angelo di mio figlio, nessuno mi è stato vicino quanto lei”, ha dichiarato Paola Caruso alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Al momento non è chiaro quando ci sarà il Battesimo del piccolo Michelino – chiamato così in onore del padre adottivo di Paola – ma la Caruso ha già le idee chiare su chi sarà la madrina del suo primogenito. A proposito del figlio l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha aggiunto: “Michelino è fantastico. Ha trasformato le mie giornate e tutta la mia vita, non avrei potuto desiderare di più. Ho sofferto per aver fatto tutto da sola, visto che il padre non ne ha mai voluto sapere. Ma a un certo punto è scattato in me qualcosa di forte e speciale. Ho capito che io e il mio bimbo saremmo bastati a noi stessi. E ora a me interessa solo che sia felice e che stia bene”.

Paola Caruso ha ritrovato la serenità con Moreno

Nonostante la situazione con Francesco Caserta, da qualche mese Paola Caruso ha ritrovato la serenità accanto ad un ragazzo speciale: l’ex tentatore di Temptation Island Moreno Merlo. I due fanno coppia fissa da settimane e il modello ha instaurato un bel rapporto con il figlio della 34enne.