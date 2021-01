Cristiano Malgioglio da giovane e senza occhiali: Verissimo mostra le foto

Cristiano Malgioglio da giovane? Timidissimo. Parola del diretto interessato. A Verissimo Silvia Toffanin ha mandato in onda il video del debutto televisivo del paroliere. Correva l’anno 1976, la tv era ancora in bianco e nero, e in quel periodo Cristiano ha iniziato il suo percorso da cantante solista dopo aver scritto per grandi interpreti come Mina, Giuni Russo e Iva Zanicchi.

Il debutto di Cristiano Malgioglio è avvenuto ad Adesso Musica, il programma d’informazione musicale di Rai Uno in onda negli anni Settanta. Un format andato in onda dal 1972 al 1976 ogni venerdì sera, in seconda serata. A condurlo Vanna Brosio e Nino Fuscagni.

Durante la sua presentazione ad Adesso Musica Malgioglio si era fatto prendere da un momento di panico e si era interrotto nel bel mezzo della diretta. A spronarlo ad andare avanti proprio Vanna e Nino, forse in quegli anni per niente consapevoli del personaggio che avevano davanti.

Col tempo Cristiano è diventato uno degli artisti più noti della musica italiana, complici pure le sue numerose incursioni nel mondo della televisione. Il debutto musicale è avvenuto però a metà anni ’70 con la canzone Nel tuo corpo, cover di un brano del noto artista brasiliano Roberto Carlos.

Perché Cristiano Malgioglio indossa sempre gli occhiali

In quegli anni Cristiano Malgioglio non indossava ancora gli occhiali. Un accessorio che per qualcuno potrebbe sembrare un vezzo ma che invece nasconde un problema vero e proprio. Su richiesta di Silvia Toffanin Malgy si è tolto a Verissimo il paio d’occhiali da cui non si separa mai.

Solo per pochi minuti Malgioglio ha mostrato i suoi bellissimi occhi che è costretto a tenere nascosti perché la luce degli studi televisivi, decisamente troppo forte, dà fastidio al suo sguardo. Ecco perché Cristiano indossa sempre gli occhiali scuri, anche nella Casa del Grande Fratello Vip.

Non è un capriccio del musicista ma un semplice bisogno quotidiano. Cristiano toglie gli occhiali solo quando è a casa, lontano dagli studi televisivi o dai set fotografici. Malgioglio ha però imparato a convivere con gli occhiali e possiede numerosi modelli, che cambia a seconda degli outfit che indossa.