Cristiano Malgioglio collaborerà con una star internazionale: l’annuncio

Cristiano Malgioglio, grande novità: collaborerà con una star internazionale. Ecco il suo annuncio

Cristiano Malgioglio, da quando è apparso al Grande Fratello Vip nel 2017, sta vivendo un periodo d’oro. La sua carriera è volata sempre più in alto e il cantautore ha l’agenda sempre ricca di impegni. Per lui, le soddisfazioni arrivano una dietro l’altra e ciò fa la sua felicità e quella di chi lo segue da tantissimi anni. Cristiano, infatti, è davvero molto amato sia per la sua musica e sia per la sua personalità. Poche ore fa, però, l’acclamato cantante ha fatto un grande annuncio che ha stupito davvero tutti. Pare infatti che per Malgy si stia avvicinando una collaborazione con una star internazionale. Di chi si tratta? Di una persona che lui adora e che, a sua volta, è rimasta incantata da lui. Stiamo parlando della famosissima bionda ereditiera Paris Hilton. Si, avete capito bene, proprio lei.

Cristiano Malgioglio annuncia la collaborazione con Paris Hilton ma lascia tutto nel mistero

Oggi Cristiano Malgioglio ha dunque fatto il grande annuncio lasciando però tutto nel mistero. Si è ben capito che lavorerà accanto a Paris Hilton ma non si è ben inteso per cosa. Le sue parole, infatti, hanno lasciato tanti punti interrogativi. “Ho scritto una canzone per Paris Hilton? Può darsi. La vorrei come protagonista del mio prossimo video? Può anche darsi. La incontrerò presto? Forse…ho parlato con lei? Top secret. Adoro questa Star perché è luminosa solare bella e di una semplicità’ infinita. Ecco …lei sarebbe l’amica ideale di tutti noi perché riesce a conquistarti con la sua gentilezza. Paris I love you”, ha scritto il cantante e Paris Hilton ha commentato: “Love you”. Insomma, qualcosa sicuramente bolle in pentola ma di cosa si tratterà? La curiosità è già tantissima!

Cristiano Malgioglio e Paris Hilton: tutto è iniziato con un video

Ma come è iniziato questo grande amore? Beh, con un video! Cristiano Malgioglio, infatti, tempo fa postò un video dove lo si vedeva ballare con un paio di tacchi, Paris lo notò e lo ripostò nel suo profilo. I due hanno iniziato a scambiarsi qualche commento e qualche cuoricino e poi grazie a Barbara d’Urso si sono incontrati e finalmente abbracciati.