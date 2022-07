Cristiana Capotondi incinta? “Primo figlio a 42 anni”, il gossip

Cristiana Capotondi sarebbe incinta del suo primo figlio. Il condizionale è d’obbligo, in questi casi, visto che la notizia è arrivata da un settimanale e non dalla diretta interessata. Non che il gossip non riesca a scovare notizie in esclusiva, anzi, ma nel caso di Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi meglio andarci ancor più cauti. La coppia infatti sta insieme da tanti anni ma non ha mai avvertito l’esigenza di sposarsi e avere dei figli. Cristiana si è dedicata alla sua brillante carriera e a casa le bastava trovare il suo compagno di sempre Andrea Pezzi.

Giunta all’età di 42 anni forse qualcosa è cambiato in lei e nello stesso Pezzi. I due hanno deciso di avere un figlio dopo sedici anni insieme? Fanno coppia dal 2006 infatti e sono più innamorati e uniti che mai. Nessuno dei due ha mai avuto l’urgenza di diventare genitore, ma forse è arrivato il momento giusto per loro. Il gossip su Cristiana Capotondi incinta è arrivato dal settimanale Diva e Donna, che in copertina recita così: “Cristiana Capotondi mamma a 42 anni. Aspetta un figlio”.

Se l’attrice dovesse confermare questa indiscrezione, i suoi fan di sicuro festeggerebbero e sarebbero super felici per lei. Quando una coppia sceglie di mettere al mondo un figlio è sempre una grande gioia, e quando si tratta di un’attrice così tanto amata allora la gioia è condivisa con tantissime persone. Cristiana Capotondi avrebbe il suo primo figlio a 42 anni, ma prima di darlo per certo è sempre meglio attendere conferme o foto del pancione.

In passato Cristiana e Andrea avevano anche messo in pausa l’intimità fra loro. Una scelta ben precisa, così come è stata una scelta quella di dire no al matrimonio. Per quanto riguarda i figli, invece, in una recente intervista al Corriere l’attrice aveva parlato del senso di obbligo che vivono le donne nei confronti della maternità. Per lei diventare madre era ed è un atto naturale, sentiva di essere in un’età in cui era, ed è, in tempo per scegliere. Lo considerava un argomento aperto, forse oggi è arrivato il momento di avere il suo primo figlio con Andrea Pezzi.