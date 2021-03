Cristiana Capotondi e i segreti col fidanzato Andrea: figli, karoke e pulizie

By

L’attrice e il conduttore fanno coppia fissa da ben quindici anni ma non sono ancora sposati

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi formano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Il lavoro di entrambi non ha mai portato a crisi e rotture. Due vere anime gemelle che si sono trovate e riconosciute. In una lunga intervista rilasciata al settimanale F la Capotondi ha parlato di questa storia d’amore così bella e intensa. Cristiana, che ha iniziato a lavorare da bambina, ha inoltre chiarito che per lei Andrea è la persona giusta, la persona con la quale trascorrere il resto della vita.

Cristiana Capotondi ha poi svelato di aver trovato un bell’equilibrio con Andrea Pezzi. L’attrice l’ha definita una dimensione di amore, affetto e affinità intellettuale in cui non sente la mancanza di nulla. Neppure di un figlio: ad oggi, infatti, Cristiana e Andrea non sono ancora diventati genitori. La Capotondi ha ribadito di non essere ossessionata dalla maternità: se un giorno succederà sarà felice, altrimenti pazienza.

Sull’argomento il pensiero di Cristiana Capotondi è molto chiaro:

“Nella nostra cultura la maternità sembra necessaria nella vita di una donna. Ma ci sono altri modi per realizzare l’istinto materno: Madre Teresa di Calcutta non ha avuto figli, ma chi potrebbe dire che non era materna?”

Tornando a parlare di Andrea Pezzi, l’attrice ha ammesso che in casa è lei a occuparsi delle pulizie mentre il conduttore è decisamente più bravo in cucina. La Capotondi ha dichiarato:

“Ognuno ama come può e ho la fortuna di avere un compagno di viaggio intelligente, acuto, sensibile: capisce prima di me quello che mi sta accadendo”

Cristiana Capotondi ha poi svelato al magazine edito da Cairo Editore la sua serata casalinga tipo con Andrea Pezzi. Ovvero camino acceso e karaoke. A quanto pare la coppia ha una vera e propria passione per il karaoke. Pezzi si diletta con Sergio Endrigo, Franco Califano e Frank Sinatra. La Capotondi preferisce invece: Ornella Vanoni, Mia Martini, Arisa, Malika Ayane e Adele.

Non solo: Cristiana Capotondi ha rivelato di prendere lezioni di canto da tempo. Un hobby che la fa stare bene e che ha definito un dono che si è voluta regalare in età matura. Un’età – 40 anni – che la diretta interessata vive alla grande visto che ha apertamente dichiarato di sentirsi meglio ora che a 25 anni.

Di recente Cristiana Capotondi ha rifiutato di fare la campagna vaccini contro il Covid-19. Una scelta presa non perché non sia favorevole ma perché Cristiana pensa che questo tipo di attività spetti al comitato scientifico e alle autorità politiche e non ad un’attrice (seppur molto talentuosa e stimata).