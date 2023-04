Cremonini fidanzato con un noto volto di Rai1: chi è, la conferma

Dopo settimane di indiscrezioni ecco che arriva una conferma su Cesare Cremonini e la sua attuale fidanzata. Almeno secondo quanto riporta il nuovo numero del settimanale Chi, il noto cantante di 50 Special è fidanzato con Giorgia Cardinaletti. La rivista di Alfonso Signorini, con il numero che arriverà nelle edicole domani, conferma che è nata una storia d’amore tra Cremonini e la giornalista.

I primi giorni di aprile, il settimanale aveva parlato di una presunta relazione amorosa nata tra il cantante e un volto televisivo della Rai. La rivista, però, aveva preferito non rivelare il nome della fortunata. Ed ecco che ora dà la conferma tanto attesa sulla fidanzata di Cesare Cremonini così:

“La musica d’autore italiana va a braccetto con il giornalismo politico: come anticipato due settimane fa da “Chi” il cantante Cesare Cremonini ha stretto un’amicizia più che affettuosa con una giornalista di punta della Rai. Ora è in grado di rivelare il nome della nuova fiamma del popolare cantautore. Si tratta di Giorgia Cardinaletti”

Dagospia, dopo il primo gossip di Chi, aveva smentito il rumor che vedeva Cremonini a fianco di una giornalista Rai. Si parlava, infatti, anche di un volto di Sky Sport, ovvero Vera Spadini, la quale si occupa di Moto GP. Il cantante di Una come te è una persona molto riservata e preferisce mantenere la propria privacy, soprattutto quando si tratta di relazioni amorose.

Questa sua nuova storia d’amore con Giorgia Cardinaletti sarebbe nata di recente. Da poco Cremonini ha messo la parola fine alla sua relazione, durata circa due anni e mezzo, con Martina Maggiore. A dare una conferma della rottura era stata a stessa ragazza, attraverso il suo ufficiale profilo Instagram. Le cause che hanno portato a questo addio non sono mai state svelate nel dettaglio.

Nonostante questo, Martina Maggiore ha comunque sottolineato di essere rimasta abbastanza ferita da come è avvenuta la rottura con il cantante. Prima di lei, dal 2009 al 2011, Cremonini ha avuto una relazione con la collega Malika Ayane, con cui ha mantenuto un rapporto d’amicizia. Dopo di che, ci sono state altre relazioni mai rese note, fatta eccezione di quella con Martina.

Le indiscrezioni hanno parlato di una storia con Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la Notizia, di cui non ci sono mai state conferme ufficiali. Non resta ora che attendere per scoprire se Cremonini deciderà di rendere ufficiale la sua nuova relazione con Giorgia Cardinaletti oppure no.