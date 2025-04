Cremonini e Cardinaletti, possibile riavvicinamento: gli indizi social

Tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti potrebbe esserci stato un riavvicinamento. I due hanno difatti ripreso a seguirsi reciprocamente sui social come segnalato dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Alla fine dell’anno scorso il settimanale Chi aveva annunciato una possibile rottura tra il musicista bolognese e la giornalista Rai, tuttavia i due, stando a quanto emerso nelle ultime ore, potrebbero aver recentemente ripreso i contatti.

Il possibile riavvicinamento tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti

Dopo circa un anno e mezzo la storia d’amore tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti è giunta al capolinea. Ad annunciarlo è stato Chi Magazine verso la fine dello scorso anno. I motivi alla base della rottura non erano stati specificati, tuttavia non erano dovuti a cause particolarmente gravi stando a quanto scritto all’epoca. Recentemente i due potrebbero aver riallacciato i loro rapporti. Stando a quanto condiviso nelle ultime ore dall’esperta di gossip Deianira Marzano in una storia pubblicata su Instagram, il cantante e la giornalista del Tg 1 avrebbero ripreso a seguirsi reciprocamente sul social.

Di seguito la storia di Marzano:

In effetti se si effettua un controllo nei rispettivi follower su Instagram, tra quelli di Cesare risulta esserci Giorgia e viceversa. Inoltre, stand sempre a quanto scritto nella segnalazione condivisa da Marzano, il musicista bolognese avrebbe pubblicato nelle storie la canzone “Ragazze facili”, che sarebbe nata pensando proprio a Cardinaletti. Il cantante ha anche annunciato che il brano diventerà presto un singolo, scrivendo “quando fermerò tutto per darle il giusto valore. Ogni canzone ha un suo tempo”. Possibile quindi che tra i due ci sia stato recentemente un riavvicinamento. Al momento, tuttavia, si tratta di semplici voci e non c’è stata alcun tipo di dichiarazione da parte dei diretti interessati.

Cesare Cremonini con Caterina Licini

Qualche mese fa si era anzi diffusa la notizia di una frequentazione tra Cesare Cremonini ed un ex volto del talent show Amici di Maria De Filippi. Nello specifico il musicista è stato paparazzato in compagnia della ballerina Caterina Licini, che ha preso parte al programma Mediaset nel 2011. L’ex frontman dei Lunapop in passato è stato anche legato sentimentalmente per diverso tempo a Martina Maggiore. La fine della loro relazione è stata raccontata da lei all’interno di un libro.