Craig Warwick dimesso dopo quasi 20 giorni: i gesti di Tartaglione e Cucinotta

Come sta Craig Warwick? Si mostra sorridente su Instagram: finalmente è tornato a casa dopo 19 giorni passati in ospedale

Craig Warwick è tornato a casa. Dopo 19 giorni di ricovero, ha scritto il messaggio che tutti aspettavano con ansia: è stato dimesso e adesso si trova nella sua abitazione, dove ha mostrato un sorriso luminoso. Pare proprio che il peggio sia passato, anche se il sensitivo non ha mai spiegato cosa abbia avuto. Probabilmente ne ha parlato ai suoi famigliari e ai suoi cari amici, come Maria Grazia Cucinotta, che ha instaurato con lui un rapporto indissolubile. Diverse volte si è recata all’ospedale per sincerarsi delle sue condizioni di salute e ora, non appena ha saputo che è tornato a casa, gli ha messo un cuoricino su Instagram.

Cucinotta e Tartaglione gli fanno sentire la loro vicinanza, il messaggio di Craig

Non solo la Cucinotta, ma anche Pietro Tartaglione – al centro dell’attenzione per via della sua partecipazione a Venezia 76 con Rosa Perrotta – gli ha fatto sentire la sua vicinanza lasciando un cuore sotto alla sua ultima foto di Instagram; foto che è stata commentata così: “My new day… begins with a smile!”. Solo due giorni fa, la Cucinotta gli aveva fatto visita, non rivelando troppo del loro incontro. Adesso potrà vederlo finalmente a casa!

Nuovo capitolo della vita di Craig e foto del ritorno a casa

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, Craig Warwick ha continuato a lavorare come ha sempre fatto, fino a che non abbiamo scoperto che è finito in ospedale: “Ragazzi, adesso ho bisogno di tutti voi. Pregate il mio Angelo. Ringrazio tutti i medici e lo staff che mi hanno seguito all’ospedale di Milazzo”. Per fortuna adesso comincia un nuovo luminoso capitolo della vita di Craig, come ha fatto sapere attraverso la sua ultime Instagram story: “Let’s have a good day today!”.