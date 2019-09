Craig Warwick, 17 giorni in ospedale: come sta, Cucinotta in visita

Craig Warwick, 17esimo giorno in ospedale: “Giorni difficili”. Come sta e il dono avuto da Maria Grazia Cucinotta

Craig Warwick si trova ancora all’ospedale di Milazzo. Finora resta top secret il motivo del suo ricovero. Ciò che invece si sa è che sono ben 17 i giorni trascorsi nella struttura sanitaria da parte del sensitivo inglese. Altra cosa certa è che proseguono anche le visite di Maria Grazia Cucinotta, che con l’uomo che sostiene di essere in contatto con gli angeli condivide una bella e forte amicizia. L’attrice siciliana nei giorni scorsi ha anche preparato una pizza per Craig. Il dono culinario è stato prontamente immortalato in un breve filmato e mostrato ai fan di Instagram. In questi giorni Warwick, seppur non ha reso noto il motivo del ricovero, ha comunque tenuto aggiornati i suoi fan con una serie di post.

“Spero in qualche buona notizia”

“Spero in qualche buona notizia domani” ha scritto nella giornata di ieri l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Oggi invece, per ironizzare un po’ sui controlli quotidiani a cui è sottoposto, ha pubblicato un breve video con la didascalia: “Il vampiro è venuto per il suo sangue alle 6 di mattina.” Poco meno di una settimana fa, ha mostrato la pizza che le ha portato la Cucinotta. Nel frattempo i fan continuano a sostenerlo e a stargli vicino, auspicando che presto possa essere dimesso dall’ospedale e che tutto possa risolversi per il meglio. Il calore dei seguaci fa molto piacere a Warwick, come puntualizzato in un post recente: “Grazie a tutti per i vostri meravigliosi messaggi. Siete stati la mia forza in questi giorni difficili.”

La prima visita della Cucinotta a Craig

La Cucinotta, appena appresa la notizia del ricovero di Craig, è stata una delle prime a contattare il sensitivo. Dopo i messaggi social è andata anche a trovarlo in più di un’occasione. “E io sono qui a coccolarti, perché presto ti porto via da qui, molto presto” ha detto l’ex modella in un filmato Instagram durante la prima visita all’amico. Subito dopo il ricovero, oltre a numerosi fan e alla Cucinotta, sono stati diversi i vip che hanno scritto all’inglese per sincerarsi delle sue condizioni di salute, tra cui Caterina Balivo, Elena Morali, Francesca Cipriani e Marcello Cirillo.