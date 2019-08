Craig Warwick ancora in ospedale: la visita di Maria Grazia Cucinotta

Craig Warwik è ancora in ospedale: la visita di Maria Grazia Cucinotta

Da quasi una settimana, Craig Warwick si trova all’ospedale di Milazzo. Sul motivo del ricovero, fino ad ora, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, nonché scrittore e sensitivo che sostiene di essere in contatto con gli angeli, ha mantenuto il massimo riserbo. Infatti, se da un lato si è più volte fatto vivo sui social per tranquillizzare i fan durante i giorni passati nella struttura ospedaliera, dall’altro non ha mai svelato il perché si trovi lì. Intanto, oggi, gli ha fatto visita un’amica speciale, Maria Grazia Cucinotta. Il momento è prontamente stato immortalato e veicolato su Instagram.

“E io sono qui a coccolarti, perché presto ti porto via”. La Cucinotta appare in un video con Craig

La Cucinotta, dopo aver appreso del ricovero di Warwick attraverso un post social divulgato dallo stesso sensitivo, si è subito precipitata sotto la sua bacheca Instagram per chiedere come stesse. Tuttavia l’attrice non si è accontentata di un contatto digitale e così nella giornata odierna è andata a trovare l’ex naufrago, con una visita ‘in carne e ossa’. “E io sono qui a coccolarti, perché presto ti porto via da qui, molto presto” ha detto l’ex modella classe 1968, comparendo al fianco di Warwick in un filmato social. Craig le ha fatto eco: “Presto, presto”. Dopo il ricovero, oltre a numerosi fan e alla Cucinotta, sono stati diversi i vip che gli hanno scritto per sincerarsi delle sue condizioni di salute, tra cui Caterina Balivo, Elena Morali, Francesca Cipriani e Marcello Cirillo.

L’annuncio del ricovero, Warwick: “Ragazzi, adesso ho bisogno di tutti voi… pregate il mio Angelo”

“Ragazzi, adesso ho bisogno di tutti voi… pregate il mio Angelo. Ringrazio tutti i medici e lo staff che mi hanno seguito dell’ospedale di Milazzo”. Con queste parole poste a corredo di una foto in cui mostrava il braccio mentre stava facendo quella che pareva una trasfusione, Warwick aveva annunciato quattro giorni fa di essere stato ricoverato nella struttura ospedaliera di Milazzo.