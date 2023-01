Chiara Ferragni sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 a fianco di Amadeus nella prima e nell’ultima serata. L’evento musicale che andrà in onda su Rai 1 ospiterà per la prima volta l’imprenditrice digitale, che ha deciso di devolvere il suo cachet a favore di un’associazione che si occupa di violenza sulle donne. Precisamente, la moglie di Fedez userà il suo compenso per aiutare la Rete D.I.Re. e non solo. La Ferragni sul palco dell’Ariston parlerà della violenza fisica, economica e psicologica, di cui lei stessa è stata vittima in passato.

La sua decisione di rivelare al pubblico che devolverà il compenso che riceverà come co-conduttrice di Sanremo 2023 ha scatenato anche qualche polemica. In particolare, a scagliarsi contro di lei ci ha pensato – ancora una volta – Selvaggia Lucarelli. Oggi a parlare della scelta fatta da Chiara Ferragni sul cachet del celebre Festival della musica italiana ci ha pensato Maurizio Costanzo sul nuovo numero del settimanale Chi. Innanzitutto, ecco le dichiarazioni dell’imprenditrice digitale sull’importanza che ha per lei la battaglia contro la violenza sulle donne.

“All’epoca all’inizio non me ne ero resa conto. Ti dici: vabbè è geloso, è possessivo. Invece devi dirti: ‘Non me lo merito’. Ora sono contenta che se ne parli, anzi, in primis voglio parlarne io”

Per questo motivo, Ferragni porterà sul palco di Sanremo questo argomento. Ma si tratta davvero per lei di una battaglia giusta da portare avanti? C’è chi crede che questa sia in realtà una sua mossa per fare ancora di più parlare di sé. Ecco che Costanzo ha svelato cosa ne pensa al riguardo:

“Indubbiamente è una battaglia giusta, giustissima. E serve anche a risolvere il problema vero della Ferragni, e cioè che deve trovare un modo per giustificare la sua presenza a Sanremo. E questo è un modo elegante per farlo…”

Dietro la mossa di Chiara, di sicuro vede una battaglia giusta da portare avanti. Nonostante questo, Maurizio Costanzo ha decisamente lanciato una bella stoccata alla Ferragni, probabilmente trovando inutile la sua presenza sul palco dell’Ariston. A detta sua, l’unico modo per farsi apprezzare in un evento musicale così importante è proprio quello di parlare a gran voce di un tema così delicato, che dovrà sensibilizzare il pubblico che la segue e non solo.

Nel frattempo, Chiara con un semplice scatto condiviso sui social network ha risposto ad altre accuse che le sono state lanciate in queste settimane. Indiscrezioni dei giorni scorsi parlavano della volontà dell’imprenditrice digitale, madre di Leone e Vittoria, di non posare a fianco delle altre co-conduttrici nel dietro le quinte. Ebbene, la moglie di Fedez ha tentato di allontanare questi rumors attraverso una foto.