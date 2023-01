Chiara Ferragni, capricci da diva a Sanremo? La verità in una foto

Ma è vero che Chiara Ferragni non è in buoni rapporti con le altre co-conduttrici di Sanremo 2023 e che non avesse alcuna intenzione di posare con le altre co-conduttrici nel dietro le quinte? I rumors sono spuntati online nei giorni scorsi, riportati dal sito Davide Maggio. Ma la verità su questi presunti capricci da star sarebbe molto diversa.

A negare tutte le voci circolate sul web nei giorni scorsi è stata la stessa Chiara Ferragni, senza però affrontare direttamente i pettegolezzi ma rispondendo con un semplice scatto. Pochi minuti fa l’imprenditrice digitale ha pubblicato su Instagram un selfie dove la si vede sorridente al fianco di Amadeus, Gianni Morandi e delle altre due co-conduttrici Chiara Francini e Francesca Fagnani. All’appello manca soltanto la pallavolista Paola Egonu, confermata alla co-conduzione da Amadeus proprio pochi giorni fa. Qui sotto la foto che scaccia via tutte le malignità.

Sanremo 2023, co conduttrici: quando saliranno sul palco dell’Ariston

Chiara Ferragni è stata la prima delle quattro co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023 ad essere confermata da Amadeus. La moglie di Fedez sarà al fianco del conduttore durante la serata inaugurale del Festival e durante la finalissima di sabato 11 febbraio. Francesca Fagnani sarà co-conduttrice della serata del mercoledì, mentre Paola Egoni si prenderà il palco il giovedì 9, mentre venerdì 10 sarà il turno di Chiara Francini.

Chiara Ferragni, l’unica ad avere l’onore di co-condurre due serate della kermesse, ha scelto di devolvere il suo cachet ad un’associazione che lotta contro la violenza sulle donne.

Sanremo 2023: i Ferragnez prendono casa sulle colline

Come riportato poche ore fa in un pezzo esclusivo su Repubblica, per questa grande occasione la famiglia di Fedez e Chiara Ferragni avrebbe deciso di non alloggiare in uno dei lussuosi hotel di lusso della riviera ligure, bensì in un’enorme casa sulle colline di Sanremo, una villa “da ricchi” con tanto di piscina e con una vista spettacolare sul mare.

Sempre stando a quanto riportato da Repubblica, il resto della famiglia Ferragni (la madre Marina e le due sorelle Francesca e Valentina) hanno al contrario scelto di alloggiare in uno degli hotel del centro per la settimana di Sanremo.