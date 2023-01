Selvaggia Lucarelli torna ad attaccare Chiara Ferragni, facendole le scarpe rispetto alla decisione di sbandierare ai quattro venti di devolvere tutto il compenso del Festival di Sanremo 2023 a favore di un’associazione che si occupa di violenza sulle donne. In mattinata, nelle Instagram Stories, la giornalista ha ripreso la questione, spiegando il suo punto di vista facendo il confronto con altri vip.

L’opinione di Selvaggia Lucarelli è la seguente: la beneficienza andrebbe fatta senza doverla per forza annunciare in pompa magna come fatto dall’imprenditrice digitale. La scelta di Chiara Ferragni di dedicare a questa sua decisione post su Instagram, Stories e chi più ne ha più ne metta è dunque al centro della polemica di Lucarelli, che per spiegare meglio la sua posizione ha fatto diversi esempi.

La differenza, in effetti, è piuttosto evidente. Selvaggia Lucarelli ha ripreso per l’occasione vecchi articoli di giornale che riportavano iniziative simili pensate da Tiziano Ferro, Emma Marrone, Zlatan Ibrahimovic e Georgina Rodriguez. La compagna di Cristiano Ronaldo, per esempio, aveva dichiarato di non aver voluto parlare del compenso devoluto in beneficienza per non spettacolarizzare la questione.

Nessuno degli altri vip citati, come sottolineato Selvaggia Lucarelli, hanno deciso di annunciare le loro iniziative come ha fatto la Ferragni. Contrariamente alla moglie di Fedez, nelle altre occasioni non sono state organizzate conferenze stampa, non sono stati fatti comunicati “tronfi” o postato nelle Stories “articoli che dimostravano la loro bontà”.

Ad ogni modo, in una Stories successiva, Selvaggia Lucarelli ha tenuto a specificare un punto in particolare. La giornalista non è esattamente del partito “la beneficienza si fa in silenzio”, anche se alla luce delle sue ultime dichiarazioni sembra che la realtà dei fatti sia l’esatto contrario.

Chiara Ferragni resta in silenzio sulla questione

Questa non è certo la prima volta che Selvaggia Lucarelli fa le pulci a Chiara Ferragni, che continua ad applicare l’unica strategia possibile, ovvero il totale silenzio. Se così non fosse, l’influencer rischierebbe di impelagarsi in un botta e risposta social infinito, che è probabilmente quello che la giornalista vorrebbe ottenere da parte sua.

Della replica mancata, in effetti, la giudice di Ballando con le Stelle ha parlato nell’ultima Stories dedicata al tema. Su Repubblica è infatti apparso una presunta risposta da parte di Chiara Ferragni, che concretamente è una sua dichiarazione estrapolata da un altro contesto. Qui sotto potete recuperare il post pubblicato poche ore fa da Selvaggia Lucarelli nel merito della questione.