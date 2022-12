Fedez è stato cacciato da un casinò a Las Vegas

By

Disavventura negli Stati Uniti per il cantante, produttore e giurato di X Factor nonché marito di Chiara Ferragni

Fedez protagonista in America. Il popolare cantante, noto negli Stati Uniti per il suo matrimonio con Chiara Ferragni, è stato cacciato da un casinò di Las Vegas. Una disavventura cercata dallo stesso rapper, che è entrato nella struttura chiaramente con l’intento di barare. A farlo sapere il diretto interessato in una puntata del podcast Muschio Selvaggio.

Fedez ha infatti provato – in compagnia dell’amico e collega Luis Sal, del giocatore professionista di poker Dario Sammartino e del campione italiano di memoria Andrea Muzii – a scoprire quanto ci avrebbero messo i funzionari del casinò a scoprire che i quattro stavano barando e capire quali provvedimenti avrebbero preso.

A dare qualche anticipazione ci ha pensato Andrea Muzii su Instagram, in un video in cui appare proprio insieme a Federico Lucia (che ha spiegato di aver vinto 800 dollari):

“Siamo appena stati cacciati dal primo casinò, è andata bene perché abbiamo vinto parecchio. Arriva il tipo e ci dice di andare via. Però devo dire che dà molta soddisfazione il fatto che le mie capacità intellettuali siano una minaccia per il fatturato di un’impresa miliardaria, mi eccita”

In una precedente puntata del podcast che conduce con Luis Sal, Fedez aveva precisato che utilizzare tecniche non proprio ortodosse a Las Vegas, come è quella di farsi aiutare da un campione di memoria, non costituisce reato e forse è questa la ragione della tentata impresa.

Chi è Andrea Muzii

Andrea Muzii ha ventidue anni, è nato e cresciuto a Roma, ed è il campione mondiale di memoria. Ha vinto l’ultima edizione dei campionati mondiali che si sono tenuti nel 2019 in Cina. Per dedicarsi alle competizioni Andrea viaggia molto e ha già raggiunto diversi Paesi. Le ultime gare, che ha vinto, si sono tenute in Germania.

Muzii si è avvicinato a questo mondo nel 2017, grazie al famoso cubo di Rubik. Tecniche che ha cercato inizialmente di utilizzare in vista dell’esame di maturità e successivamente per gli studi universitari. Andrea ha precisato che dietro le sue imprese non c’è solo un grande talento ma pure una grande determinazione e un grande lavoro su se stesso.

Per questo, in una vecchia intervista rilasciata a Fanpage, Andrea Muzii ha invitato tutti ad allenarsi quotidianamente con piccoli esercizi per mantenere allenate mente e memoria, che sono di grande aiuto nella vita di tutti i giorni. Oggi il ragazzo aiuta anche i suoi coetanei a studiare con più facilità.