Fedez: “La verità sulla mia salute oggi e con Chiara nessun reality”

Federico Lucia, in arte Fedez, è stato intervistato dal Corriere della Sera. Il cantante ha parlato di sé a tutto tondo sia del lavoro che del privato. A marzo 2022 ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino al pancreas e dopo lo shock iniziale è stato sottoposto ad un intervento durato ben 6 ore. In questa intervista gli è stato chiesto come sta oggi e ha risposto che fortunatamente sta bene. Che è stato molto fortunato e che continua a seguire le cure necessarie:

“Sto bene, sono stato molto fortunato a trovare in tempo un tipo di tumore raro; in questo momento sto seguendo le cure necessarie a fronte di un’operazione invasiva come quella che ho dovuto subire, ma sto assolutamente bene”.

L’imprenditore ha anche spiegato di non voler dimenticare quello che gli è accaduto perché è stata “un’esperienza preziosa“.

La sua vita e quella della moglie Chiara Ferragni è molto social visto che raccontano ogni giorno la loro quotidianità attraverso le storie di Instagram. Il giornalista gli ha fatto notare che hanno creato un “reality permanente” così facendo, ma Fedez non è stato d’accordo. Il raper ha sostenuto che usa i social esattamente come molte altre persone nel mondo per condividere quello che accade durante la giornata:

“Non abbiamo creato nessun reality permanente, noi utilizziamo le stories di Instagram per pubblicare ciò che ci accade durante la giornata esattamente come fanno milioni di altre persone. Non abbiamo inventato nulla e non utilizziamo nulla di diverso da quello che utilizza tanta gente”.

Ammette di aver esagerato nel postare sui social qualche volta anche se non ricorda un’occasione in particolare. Succede a tutti ed è successo anche a lui. Alla domanda se la rincorsa ai like e alle visualizzazioni possa diventare un’ossessione, ha replicato: “Sì, e credo che la prima a soffrire di questa sindrome sia proprio la stampa online, la rincorsa ai like facili e alle views è prima di tutto il problema principale dell’informazione digitale”. La stessa cosa però vale anche per i singoli: “Figuriamoci. Se vale per soggetti “para-istituzionali” che si dovrebbero attenere a principi di deontologia professionale, vale ancor di più per i singoli individui”.

Fedez tempo fa disse di riuscire ad aprirsi con pochi, di mancare di empatia e di faticare a costruire rapporti solidi. Oggi però crede di essere migliorato e di essere una persona meno introversa. Grazie alla terapia sta imparando “a contrastare questa diffidenza”.

Per quanto riguarda il lavoro è impegnato con X-Factor che sta volgendo al termine e dal 19 dicembre tornerà a fare l’arbitro di Lol Xmas Special su Prime Video. Questo programma comico ha avuto fin dalla prima edizione un grande successo e secondo il cantante il segreto sta nella mancanza di format a stampo comico che coinvolgano anche le nuove generazioni. Cosa che invece Lol fa:

“Credo che il segreto sia in un vuoto di format di stampo comico e anche nel cambio generazionale nello stile della comicità. In Lol ci sono invece sia i rappresentanti dalla prima repubblica della comicità sia i nuovi stand-up comedians. Questo favorevole allineamento di pianeti ha creato un fenomeno di grande successo”.

“Amadeus ha paura di Fedez”

Così ha scritto Federico Lucia nelle sue storie Instagram per poi spiegare cosa intendesse. Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, in uno dei suoi recenti incontri con Chiara Ferragni e Gianni Morandi, che presenteranno insieme a lui la kermesse canora, non ha rivelato in anteprima all’influencer i nomi dei big in gara per paura che Fedez potesse spoilerarli. Questo perché il cantante ha fatto più volte spoiler soprattutto per quanto riguardava il campo lavorativo. Il primo a dirlo spesso e a riderci su è proprio Fedez: “Amadeus non ha rivelato i nmi dei cantanti in gara a mia moglie perché sa che in casa c’è Federico. Sono molto offeso perché io avrei mantenuto il segreto. Io sono una persona affidabile”.