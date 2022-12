I nomi tanto attesi dei cantanti ‘big’ che si daranno battaglia nella 73esima edizione del Festival di Sanremo da martedì 7 a sabato 11 febbraio 2023 sono stati annunciati. Amadeus, che anche quest’anno sarà al timone della kermesse (suo anche il ruolo di direttore artistico), li ha elencati nel corso dell’edizione delle 13.30 del Tg Uno trasmesso domenica 4 dicembre. A inizio collegamento c’è stato qualche problemino con il mezzo busto del Tg Uno, Giorgia Cardinaletti, che ha passato la linea ad ‘Ama’ (“Ci sei?”) senza ricevere risposta. Alla finne il conduttore è apparso ed ha svelato i musicisti. Questi i nomi dei 22 cantanti che gareggeranno sul palco dell’Ariston:

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassman

I Cugini di Campagna

Mr Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

Lda

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma Cosa

Levante

Ultimo

Il 16 dicembre saranno annunciati i titoli delle canzoni, nel corso della finale di Sanremo Giovani. “Cosa unica, mai capitata, saranno 6 i giovani a partecipare al Festival: quindi 22 big e 6 giovani, in totale 28 canzoni in gara”, ha sottolineato Amadeus. Si tratta di uno dei cast più prestigiosi mai visti all’Ariston (forse il più prestigioso). Giorgia, Marco Mengoni, Modà gli Artciolo 31, Ultimo, Gianluca Grignani sono personalità che fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile vedere a Sanremo.

Amadeus punta su Gianni Morandi e Chiara Ferragni

Amadeus, lungo tutte le serate del Festival, sarà affiancato da Gianni Morandi. Altra personalità di spicco che gli darà manforte è Chiara Ferragni che però non sarà presente per tutto il concorso (sarà sul palco dell’Ariston la prima e l’ultima serata). A un certo punto aveva preso piede anche l’ipotesi del ritorno in tv di Natalia Estrada.

L’ex attrice ha rivelato in una recente intervista di essere stata contattata da Amadeus che le avrebbe proposto un’entrata in scena su un cavallo (da tempo la Estrada si dedica ai cavalli, conducendo una vita appartata). Alla fine Natalia ha declinato l’offerta e ha reso noto che non sarà tra i protagonisti del concorso.

Nessun ospite big italiano musicale: giusto così

Di recente ‘Ama’ ha spiegato che non ha alcuna intenzione di invitare degli ospiti big della musica italiana. Motivo? Non lo ritiene corretto nei confronti di coloro che partecipano alla competizione. Il conduttore ha aggiunto che, laddove qualcuno voglia salire sul prestigioso palco della kermesse ligure, è opportuno che lo faccia da concorrente. In breve: gli ospiti big italiani offuscherebbero i musicisti che invece si mettono in gioco gareggiando. Unica eccezione potrebbero essere coloro che hanno oltre 70 anni. Porte aperte invece per eventuali ospitate di artisti o gruppi esteri.