Andrea Delogu, Amadeus le dà un incarico importante: ecco quale

Congratulazioni ad Andrea Delogu, che si è guadagnata un nuovo importante ingaggio da parte di Mamma Rai. Nelle scorse ore, in occasione di un incontro tenutosi per la Milano Music Week 2022, Amadeus ha confermato che l’affascinante presentatrice dalla chioma rossa sarà la conduttrice del PrimaFestival, lo spazio dedicato al Festival di Sanremo in onda subito prima dell’inizio della kermesse vera e propria.

I telespettatori vedranno dunque il volto della Delogu nel preserale di Rai Uno a partire dal prossimo 7 febbraio fino all’11. Sarà lei l’unica presentatrice dello show “a fianco” ad Amadeus che l’ha scelta per questo prestigioso ruolo. Insieme a lei, ma in veste di inviati, ci saranno personaggi molto amati soprattutto dal pubblico di giovanissimi: da un lato c’è Jody Cecchetto, figlio di Claudio Cecchetto oggi lanciatissimo speaker radiofonico; dall’altro c’è il team di youtuber e content creator diventati celebri grazie ai video virali sul mondo del calcio, gli Autogol.

Con la conduzione del PrimaFestival, dunque, Andrea Delogu torna in Rai nella veste di conduttrice di un format musicale. Nel corso di quest’estate, infatti, Delogu ha condotto insieme a Stefano De Martino Tim Summer Hits, lo spettacolo itinerante cbe durante la bella stagione appena trascorsa ha portato gli artisti più in voga del momento a presentare dal vivo i loro tormentoni.

Andrea Delogu, tra l’altro, dovrà così prendere il testimone di Roberta Capua, la presentatrice della scorsa edizione di PrimaFestival insieme al comico Ciro Priello dei The Jackal e a Paola Di Benedetto.

Amadeus: l’annuncio dei big di Sanremo 2023 il 4 dicembre

I fan della kermesse ligure attendevano questo incontro alla Milano Music Week con Amadeus come si attende la pioggia nel deserto. Visto il periodo, c’era da aspettarsi che il presentatore avrebbe fatto uno dei suoi annunci sul Festival, e in effetti così è accaduto. Amadeus ha infatti confermato che la lista dei BIG in gara alla prossima edizione del concorso musicale sarà svelata in diretta al TG1 domenica 4 dicembre alle 12:30.

Nel corso dell’evento, inoltre, il direttore artistico dell’edizione 2023 della kermesse ha anticipato di essersi messo al lavoro per invitare anche ospiti stranieri alla prossima edizione del Festival di Sanremo, assenti negli ultimi due anni a causa del Covid. Gli unici nomi potenziali circolati online fino a questo punto sono stati quelli di Stromae, della Kalush Orchestra e di Britney Spears: si tratta, in ogni caso, soltanto di semplici teorie e elucubrazioni di alcuni utenti del web, da prendere con le dovute pinze.