C’è stato un periodo, molto prima che tornasse insieme con Belen Rodriguez, in cui non si faceva altro che parlare di un possibile flirt fra Stefano De Martino e Andrea Delogu. Il motivo dietro a queste voci era legato all’amicizia che da diverso tempo li unisce e che aveva insospettito i più curiosi. La Delogu, tra le altre cose, aveva scelto di avere come primo ospite della sua trasmissione, Tonica, trasmessa su Rai 2, proprio l’amico De Martino. Una scelta che non aveva fatto altro che alimentare i rumors, spenti sul nascere dalla stessa conduttrice.

A qualche mese di distanza, i due amici si sono ritrovati nuovamente insieme, questa volta entrambi in veste di presentatori alla pari, sul palco del grande evento estivo Tim Summer Hits 2022, che ai più nostalgici ha ricordato in qualche modo il Festivalbar. Nel frattempo, però, le cose sono cambiate, e pure di parecchio. A mettere a tacere qualsiasi possibile nuova voce su una loro relazione amorosa è il rinnovato amore fra De Martino e la sua Belen, con la quale ci potrebbe persino essere aria di seconde nozze.

Ma non solo. Nelle scorse ore, in un’intervista esclusiva concessa a Francesco Canino di Panorama, è stata la stessa Delogu a spiegare (per l’ennesima volta) che fra lei e De Martino non c’è mai stato nulla. Rispetto ad altre dichiarazioni passate, in ogni caso, Andrea Delogu ha tenuto ad aggiungere un dettaglio in più. Sembra infatti che la conduttrice abbia fatto una sorta di mea culpa rispetto all’atteggiamento che lei e De Martino hanno spesso sul palco. Una complicità talmente forte da apparire in qualche modo sospetta. Ecco le dichiarazioni della presentatrice in merito:

“All’inizio ci faceva ridere, poi è sfuggita, è diventata un’indiscrezione insistente e fastidiosa, soprattutto quando ha iniziato a innescare commenti aggressivi. Così abbiamo smesso di caz……e in pubblico, sui social, e continuiamo a farlo in privato. La verità è che siamo molto amici, nulla più.”

Nella stessa intervista, la Delogu ha anche avuto la possibilità di parlare di quello che è il suo vero, attuale fidanzato. Da ormai diverso tempo la conduttrice sta insieme al modello Luigi Bruno, più giovane di 15 anni. Rispetto alle malignità sentite riguardo alla sua relazione, la Delogu ha commentato:

“Su un giornale c’erano le paparazzate di Scamarcio con la Porcaroli e un titolo tipo “amore straordinario”, due pagine dopo ero io e il mio fidanzato dove lui veniva liquidato come il mio toy boy. La porzione di cattiverie che arrivano fuori dalla mia bolla è minima ma non mi ero mai accorta della ferocia di certe critiche fino a quando non le ho provate sulla mia pelle. Detto questo ho deciso di vivere la mia vita senza stare appesa ai giudizi altrui.”

I telespettatori avranno l’opportunità di vedere De Martino e Delogu insieme sul palco di Tim Summer Hits ancora per poco. La manifestazione, registrata a fine giugno, andrà in onda fino a giovedì prossimo, 4 luglio.