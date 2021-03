Costantino Vitagliano, figlia e fidanzata: “Oggi sono una persona diversa”

Sono passati ormai diciotto anni da quando in Italia è esploso il fenomeno Costantino Vitagliano. Un vero e proprio caso mediatico, che ha rivoluzionato la televisione e il mondo dello spettacolo in generale. Oggi Costantino continua a lavorare come opinionista tv, web influencer e imprenditore. All’età di 46 anni è un uomo soddisfatto, complice anche l’arrivo della figlia Ayla e una nuova fidanzata.

Nella lunga intervista rilasciata al settimanale Vero Costantino Vitagliano ha spiegato che oggi non ha più quello stress mediatico di tanti anni fa, quando veniva assediato dalle fan e non aveva praticamente vita privata. Oggi Costa è un papà dolcissimo per la figlia Ayla, nata cinque anni fa dal rapporto naufragato con la giovane modella Elisa Mariani.

Costantino Vitagliano ha ammesso di viziare un po’ Ayla che, al momento, è la sua unica figlia. Vitagliano ha confessato di parlare molto con la piccola e di avere pure un ottimo dialogo con Elisa, con la quale la storia è finita pochi mesi dopo la nascita di Ayla. Costantino non ha esitato a definire l’ex compagna un’ottima madre.

Rispetto ad altri genitori Vip, però, Costantino Vitagliano ha deciso di non mostrare troppo la sua unica erede sui social network. Il motivo è presto detto: Costa vuole giocare il più possibile con la piccola Ayla. Quando la bambina diventerà grande deciderà se esporsi sui social network oppure no.

“Ora sto vivendo con più tempo a disposizione. Sono fortunato dato che per 15 anni non ho avuto una vita. Desideravo così tanto la fama che a un certo punto avevo perso di vista le cose fondamentali, che oggi riesco ad apprezzare”

E l’amore? Costantino Vitagliano è felicemente fidanzato da circa un anno con la ballerina russa Luba Mushtuk. A tal proposito l’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato sulla sua vita privata:

“Mi sono rigenerato. Per quanto riguarda le fidanzate non ho più interesse a mostrare cosa faccio. A 46 anni i rapporti sono diversi, le soap opera le ho già fatte. Una volta facevo le cose per gli altri, ma per soldi. Sono maturato e il mio tipo di donna ideale è cambiato”

Qualche tempo fa Costantino Vitagliano si era detto pronto a partecipare al Trono Over di Uomini e Donne ma l’incontro con Luba ha cambiato le sue prospettive future. Di recente Costantino è tornato a parlare di Alessandra Pierelli, l’ex fidanzata conosciuta alla corte di Maria De Filippi.

I due hanno avuto un lungo confronto ma non è riscoppiata quella passione nata sotto le telecamere. Costantino e Alessandra hanno così preso strade diverse: oggi entrambi hanno una famiglia solida e felice.