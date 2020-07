Costantino Vitagliano si è fidanzato: foto, dichiarazioni e vacanza a Londra

Costantino Vitagliano è stato per lungo tempo, e forse lo è tuttora se si considera il successo che ha avuto la sua partecipazione a Uomini e Donne, il re dei tronisti. All’epoca la sua storia con Alessandra Pierelli catturò l’attenzione del pubblico di Canale 5 al punto da finire persino a Buona Domenica da Maurizio Costanzo: un vero e proprio fenomeno mediatico che almeno per il momento non è stato replicato. Questo per ricordarvi che la vita privata di Costantino è sempre stata al centro del gossip sin dal suo esordio su Mediaset e che tra un pettegolezzo e l’altro, complice anche la sua partecipazione ad alcune trasmissioni televisive come il Grande Fratello Vip, i riflettori sull’allora pupillo di Maria De Filippi non si sono mai spenti. Né lo faranno adesso: Costantino infatti si è fidanzato.

Costantino Vitagliano fidanzato con Luba Mushtuk: la foto della vacanza a Londra che conferma la relazione

Non si tratta di un pettegolezzo messo in giro da qualche sito o da riviste di gossip: a comunicarlo è stato proprio lui sul suo profilo Instagram mostrandosi in foto assieme a una ragazza davvero bella, la ballerina professionista Luba Mushtuk che ha condiviso già due scatti con Vitagliano (in uno balla con lui e lo commenta con “official” a indicare che la storia d’amore è appunto ufficiale; in un altro, che poi è lo stesso condiviso da Costantino, li si vede entrambi felici a Londra). Non sappiamo per quanto tempo i due si siano frequentati prima di arrivare a ufficializzare la loro relazione ma è bello vedere che Costantino sia riuscito a lasciarsi andare ancora una volta con un’altra ragazza dopo numerose storie andate male.

Costantino Vitagliano al settimo cielo, le parole per Luba e la nuova vita con la ballerina

Dicevamo che su Instagram vediamo i due in giro per Londra, anche in un negozio in cui hanno voluto comprare un biglietto con su scritto una frase tratta da Notting Hill: “Sono solo una ragazza che sta davanti a un ragazzo chiedendogli di essere amata”. Parole importanti senza dubbio. Parole che tra non molto saranno riprese da tutti, siti e giornali di cronaca rosa, e che in qualche modo metteranno a dura prova la stabilità e la tranquillità della coppia: la fama – come ben sapete – ha il suo risvolto della medaglia, e se non gestita bene – come lo stesso Costantino ha raccontato – può fare molti danni. Non ci resta che fare tanti auguri a Vitagliano e a Luba!