Costantino Vitagliano torna a parlare di Alessandra: “Tempo fa ci siamo visti”

In che rapporti sono oggi Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli

La storia d’amore tra Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli resta un pezzo importante della storia di Uomini e Donne e della televisione italiana. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno fatto sognare tutti con la loro tormentata relazione, durata dal 2004 al 2006. Oggi entrambi si sono rifatti una vita: lui è ancora single e padre della piccola Ayla, lei è felicemente sposata con Fabrizio Baldassari e madre di due bambini. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 17 agosto, Costantino è tornato a parlare della sua ex fidanzata e dei loro attuali rapporti. Che sono praticamente inesistenti, anche se qualche tempo fa Vitagliano ha provato a cercare Alessandra. In particolare quando la Pierelli ha avuto dei gravi problemi di salute dopo un intervento di chirurgia estetica andato male.

Le nuove confessioni di Costantino su Alessandra

“I rapporti con Alessandra oggi sono inesistenti, ma senza rancore. Dopo che ci siamo lasciati, io l’ho ricontattata quando è stata male per un intervento chirurgico. Allora stava con un calciatore e non ha voluto parlarmi”, ha raccontato Costantino Vitagliano alla rivista edita da Cairo Editore. “Poi, tempo dopo, ci siamo visti, abbiamo parlato, ricordando i vecchi tempi. Ma non è riscattata la scintilla e le nostre strade si sono divise per sempre. So che Alessandra ora è una moglie e mamma felice”, ha aggiunto l’ex tronista di Uomini e Donne. Costantino è davvero contento per la nuova vita della Pierelli e non ha alcun rimpianto nei suoi confronti. Soprattutto perché la storia è sostanzialmente finita per colpa di Costantino: Vitagliano provava un sentimento sincero per Alessandra ma non così forte e totalizzante come un amore vero. “Avevo altro per la testa: mi sentivo il re del mondo. È andata come doveva andare”, ha chiarito.

Costantino e Alessandra oggi: nuova vita per entrambi

Dopo il successo ottenuto a Uomini e Donne, Costantino Vitagliano è entrato a tutti gli effetti nel mondo dello spettacolo. Ha lavorato a molteplici programmi e oggi è uno degli opinionisti di Barbara d’Urso. Diverso il discorso di Alessandra Pierelli: nonostante i successi da attrice teatrale ha preferito allontanarsi dallo showbiz. Saltuariamente compare in tv per qualche intervista o partecipa a campagne pubblicitarie ma ha scelto di concentrarsi sulla sua famiglia, che è unita e felice. Di recente Alessandra è tornata nella sua città natale, Sabaudia, per trascorrere qualche giorno di vacanza con il marito – giocatore di poker professionista – e i figli Daniel e Liam, che hanno rispettivamente 8 e 6 anni.