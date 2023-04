Lo storico ex tronista si svela in una nuova intervista e torna a parlare del rapporto che aveva con Maurizio nei suoi anni migliori

Costantino Vitagliano è stato uno dei volti principali dei primi anni del Trono Classico di Uomini e Donne. Chi segue il programma di Maria De Filippi dagli anni Duemila di sicuro si ricorderà del tronista che regalò colpi di scena fino al giorno della sua scelta. Nacque un personaggio intorno a quel tronista, che sbarcò nei locali e in altri programmi televisivi godendosi il successo. In quegli anni, era corteggiatissimo dalla televisione, in quanto riusciva a farsi seguire ovunque dal pubblico.

Vitagliano è stato molto amato dai telespettatori di Canale 5 e lui deve il successo ottenuto a due grandi volti della TV italiana: Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Quando il noto giornalista è morto lo scorso 24 febbraio 2023, l’ex tronista non ha potuto non esprimere il suo affetto verso di lui e il suo riconoscimento. Oggi Costantino torna a parlare dei rapporti che aveva con Costanzo dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne in una nuova intervista per RTL 120.5 News.

Protagonista della televisione degli anni Duemila, Vitagliano ricorda bene quel periodo in cui ha fatto parte della famiglia di Costanzo. E non può non ricordare ciò che ha condiviso con il noto conduttore.

“Ho fatto parte della famiglia di Costanzo per più di dieci anni. Ho lavorato con loro per molti programmi tv, Maurizio scrisse il mio film e poi Buona Domenica. La prima volta, ospite al MCS, entrai nelle grazie di Costanzo e mi disse: ‘Questo lo vendo a tranci'”

Costanzo pare credesse molto in Costantino Vitagliano. Aveva notato l’enorme successo che era riuscito a ottenere nel ruolo di tronista e a mantenere negli anni successivi. Oggi ricorda le telefonate con Maurizio, che gli mettevano tranquillità in quel periodo in cui il successo e l’amore del pubblico l’avevano travolto improvvisamente.

“La mattina mi chiamava per farmi vedere la curva degli ascolti. Fino a quando sei alto – diceva – allora funzioni. E io stavo tranquillo”

Vitagliano era richiestissimo nei locali, che registravano con lui continui sold out. Per l’ex tronista è arrivato anche un super contratto da parte della Mediaset e oggi l’ex tronista non può non ricordare il peso avuto da Maurizio nel suo successo: “Devo tanto – tutto – a Costanzo che mi ha insegnato a stare in televisione”.

Ma tra le serate e i successi conquistati nel mondo dello spettacolo c’è stato un momento buio abbastanza lungo per Costantino Vitagliano, il quale di recente ha confessato i guadagni ottenuti in quegli anni e cosa fa oggi. Non è stato semplice per lui mantenere il successo. Infatti, negli anni si è ritrovato a vivere momenti di vero sconforto.

“Ho vissuto per 10 anni l’incubo degli attacchi di panico. Almeno tre o quattro volte nella mia vita ho pensato di non farcela, noi del mondo dello spettacolo siamo liberi professionisti e viviamo nella precarietà. Ho iniziato come modello e poi sono calato. I dieci anni di tv con sfilate e serate mi hanno massacrato. Non ero più me stesso, non avevo più una vita. Avevo in tasca sempre le gocce di tranquillanti”

Nonostante questo, Costantino tornasse indietro rifarebbe tutto, anzi “ancora di più”. Ricorda quando sotto casa aveva tra le 500 e le mille persone ogni sera. Tutto questo ha portato a una serie di difficoltà: “Mi ha dato degli scompensi. Ancora oggi ho attacchi di panico, non vanno mai via. Però adesso so come gestirli”.

A maggio Vitagliano sarà presente nel cast di un programma su Rai 2 e questo per lui è stato un vero e proprio regalo: “L’ultimo regalo di Costanzo, perché molti autori sono nati proprio grazie al grande Maurizio”.