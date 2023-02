Costantino Vitagliano è una Drag Queen in Rai: tutto sul ritorno tv

Costantino Vitagliano è pronto a vestire i panni di una Drag Queen nello show condotto da Alba Parietti. A lanciare la notizia è Dagospia, che anticipa la presenza dell’ex tronista di Uomini e Donne nel programma Non sono una signora. La trasmissione andrà in onda su Rai 2 a maggio 2023. Lo show sarebbe dovuto andare in onda a fine 2022, ma è stato rinviato alla primavera del nuovo anno in prima serata. Nel corso delle cinque puntate i protagonisti saranno diversi volti del mondo dello spettacolo, che ovviamente saranno resi irriconoscibili attraverso make up e styling.

Tra questi ora si sa che c’è Costantino Vitagliano, il quale in una recente intervista per Il Corriere della Sera ha anticipato il suo ritorno in televisione, per una serata su Rai 1, facendo un bilancio di tutto il suo percorso nel mondo dello spettacolo. Ma in cosa consiste il nuovo programma condotto da Alba Parietti che riporterà sul piccolo schermo l’ex tronista e altri volti noti?

Non sono una signora: il nuovo programma di Rai 2

Non sono una signora rappresenta l’adattamento italiano dello show Make Up Your Mind. Un team di esperti di styling e make up dovrà rendere irriconoscibili i protagonisti, tra cui appunto Vitagliano, che diventerà così una Drag Queen. I concorrenti dovranno mettersi in gioco sfidandosi tra loro per una sera. Dunque, nel corso di ogni puntata dovrebbero esserci sempre nuovi concorrenti. La Drag Queen vincitrice della serata verrà premiata

Va precisato, però, che la sua identità resterà misteriosa. Infatti, il pubblico potrà scoprire chi si nasconde trucco e parrucco solo nel corso della finale, durante la quale Alba Parietti avrà il compito di incoronare la vincitrice della prima edizione.

Gli altri concorrenti avranno comunque modo di svelarsi e di raccontare ai telespettatori il percorso affrontato. Non sono una signora su Rai 2 rappresenta una vera e propria novità nel mondo televisivo italiano. Ogni concorrente metterà alla prova se stesso abbandonando pregiudizi e schemi. Il tutto avverrà in un’atmosfera giocosa e allegra, sebbene si tratti di una vera e propria competizione per i protagonisti.

Non resta ora che attendere maggio 2023 per scoprire il nuovo game show su Rai 2 condotto da Alba Parietti.