Corona: “Fedez? Rischia il suicidio. Ferragni sta davvero male”

Fabrizio Corona si lascia nuovamente andare a delle dichiarazioni molto forti su Fedez e Chiara Ferragni. I due continuano a stare sotto le luci dei riflettori e ogni loro mossa pubblica viene commentata e registrata. Ed ecco che l’ex re dei paparazzi, ospite del podcast Gurulandia, ha svelato nuovi presunti retroscena legati ai Ferragnez. Non solo, ha anche parlato dei matrimoni di Cecilia Rodriguez e Diletta Leotta. Andando con ordine, Corona ha analizzato l’attuale situazione che vede protagonisti Chiara e Fedez. Nel svelare la sua opinione, l’ex marito di Nina Moric ha rilasciato forti dichiarazioni:

“Fedez è lunatico. Lui è una persona problematica con tanti problemi personali ed è molto solo. Io l’ho criticato in tutto quello che ha fatto. Lui ha la sindrome di Peter Pan basta guardare la casa che ha fatto. Lui se non si mette sulla retta via tra un anno ce lo dimentichiamo. Con una differenza: la Ferragni ha una famiglia che la supporta, lui tra cinque anni è a rischio suicidio. Sull’operazione OnlyFans, io l’ho chiamato e gli ho detto ‘ti devo fare i complimenti’. Perché? È stata un’operazione strategica. Lui è stato l’unico artista in Italia a fare un post condiviso con OnlyFans. Non l’ha fatto lui ma l’ha fatto l’alter ego di Fedez”

L’ex re dei paparazzi non si trattiene e va avanti con il suo punto di vista, dicendosi convinto del fatto che Chiara Ferragni stia davvero male. Non solo, Corona crede che il ruolo di madre dell’imprenditrice digitale “non potrà mai essere come prima”. A questo punto, Fabrizio è sceso nel dettaglio, svelando cosa pensa dell’attuale situazione della moglie di Fedez. In particolare, crede che Chiara sia “oggettivamente una donna finta”.

Il caso Pandoro ha decisamente danneggiato vari aspetti della sua vita, dal punto di vista lavorativo, economico e contrattuale. Corona riprende anche la decisione presa dalla Ferragni di mostrarsi su un aereo normale, anziché quello privato. A detta sua, Chiara avrebbe iniziato a comprendere che dovrebbe “limitare le spese”. Sul profilo Instagram dell’imprenditrice digitale, secondo Corona, non ci sarebbe alcun contenuto interessante da dicembre, in quanto non avrebbe più molto da raccontare.

Secondo Fabrizio, la Ferragni ora dovrebbe ripartire da zero svelando al pubblico la sua storia e facendo un mea culpa sui suoi errori.

“Io sono sicuro che quello che è stato fatto dalla Ferragni non è stato fatto intenzionalmente. Lei deve raccontare la sua storia mettendosi a nudo. Reagisci perché oppure sei finita”

Intanto, proprio nelle scorse ore, sono spuntate nuove foto che ritraggono Fedez in compagnia di una ragazza mora, Sveva, lontana dal mondo dello spettacolo.

Fabrizio Corona: le parole sui matrimoni di Leotta e Cecilia Rodriguez

Corona si espone anche su altri volti del mondo del gossip. Tra questi c’è Diletta Leotta, che a detta sua avrebbe ottenuto un certo “potere mediatico” con il suo matrimonio con Loris Karius. In queste ore, il nome della bionda conduttrice è stato associato alla nuova edizione de La Talpa. Secondo l’ex re dei paparazzi, la Leotta si lascerà con il suo Loris “entro il 30 giugno del 2025”. Crede che nella coppia lui non esista e che la madre di lei sia stata “in grado di creare un mostro mediatico”.

Per quanto riguarda il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Corona ritiene che sia stato “davvero brutto”, in quanto “c’era gente brutta e sconosciuta, il posto e la musica erano brutti”. Crede che le nozze siano state “da serie C” e che siano state un vero disastro, poiché la coppia avrebbe perso in comunicazione. Corona conclude così il suo disappunto rivelando il motivo per cui non sarebbe stato invitato: “Ma secondo te perché non sono stato invitato? Belen è una delle mie migliori amiche. Lei non mi ha invitato perché potevo essere un elemento destabilizzante”.