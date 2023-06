Corona: “Fedez ha ragione con Luis Sal, ecco cosa non sapete”

La giornata di ieri ha visto protagonisti, tra i tanti, anche Fedez e Luis Sal. Dopo le voci su una loro possibile crisi in seguito alla scomparsa di Sal dal podcast Muschio Selvaggio dopo il Festival di Sanremo, Fedez qualche giorno fa ha confermato, nel corso di una puntata del suddetto podcast, la rottura tra lui e il collega Luis Sal. Come di consueto non si è fatta attendere la replica di Fabrizio Corona che, attraverso il suo canale Telegram, ha condiviso con i suoi fans due audio contenenti la sua opinione sulla vicenda.

Fabrizio Corona ha dato ragione a Fedez

L’ex re dei paparazzi, poche ore dopo la notizia della rottura tra Fedez e Luis Sal, ha pubblicato sul suo canale Telegram quella che lui stesso ha definito “la verità che nessuno dice” e nel suo discorso ha tirato in mezzo anche la moglie del rapper, Chiara Ferragni. “È così i due fidanzatini si sono lasciati, questa è la verità che non vi dicono. Come nessuno vi potrà mai dire cosa succedeva negli studi di “Mucchio Selvaggio”. Nessuno, tranne io… con tanto di prove. Non siete pronti”, ha affermato Corona nell’audio.

“Cerco di tagliare corto, la risposta di Lui Sal è stata perfetta e stupenda da un punto di vista creativo e di montaggio e comunicazione. Però mi dispiace per voi, questa è la prima volta che per me ha ragione Federico Lucia. Quando si fanno le società si rispettano le regole della società. E Luis Sal non si è comportato bene. La moglie ha dato un aut aut e la scusa è stata ‘non ci troviamo d’accordo’. La coppia ha fatto i capricci della coppia. Capricci e ripicche, perché alla base di tutto c’è un sentimento. Fedez che chiama la mamma ‘difendimi tu’. Luis che gli fa fare una figuraccia perché come egoista ed egocentrico, l’altro che la butta sui soldi dei lavoratori. E all fine cosa rimane? Un podcast buttato, soldi buttati e un rapporto distrutto, ma soprattutto la fine di un amore”.

Corona in tutto ciò ha promesso ai suoi followers che nei prossimi giorni pubblicherà altre notizie su Telegram relative a ciò che, a sua detta, succedeva realmente nell’ufficio di Muschio Selvaggio. Sul discorso fatto dall’ex re dei paparazzi è difficile pronunciarsi in quanto, come specificato più volte, si tratta di rumors da confermare ma una cosa è certa: è arduo credere all’esistenza di un aut aut da parte di Chiara Ferragni in quanto la stessa influencer nei mesi scorsi ha sempre commentato e messo like più volte ai post di Luis su Instagram.

Lo scoop sulla relazione tra Fedez e Luis Sal

In seguito alla sparizione di Sal dal podcast dopo il festival di Sanremo, Fabrizio Corona si era già espresso riportando alcune delle dinamiche che, a sua detta, si erano venute a creare tra Fedez, Luis e la moglie del rapper Chiara Ferragni. “Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti a un bivio: o lei o Luis Sal. Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de Il muschio selvaggio è sparito senza avviso e preavviso, Luis Sal “, aveva dichiarato l’ex re dei paparazzi. Il perché di questo aut aut è stato poi chiarito dallo stesso Corona che ha continuato dicendo: “ Voci in giro dicono che ci sta stata una relazione tra i due “.

Dichiarazione pesante ma che non è suonata nuova alle orecchie di molti. A febbraio infatti Fedez, dopo lo scandalo del bacio con Rosa Chemical, accusò il giornalista Mario Giordano, conduttore di “Fuori dal Coro”, di indagare sulla sua sessualità. La cosa fu poi prontamente smentita dal programma e dallo stesso conduttore ma a fare stranire i fans era stato il fervore con il quale Fedez aveva affrontato l’argomento della sua presunta omosessualità.