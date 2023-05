Pare che Luis Sal sia definitivamente fuori da “Muschio Selvaggio“. Dopo mesi di assenza di conduzione in solitara, durante la puntata di oggi, 15 maggio, al fianco di Fedez è apparso un nuovo co – conduttore. Si tratta di Mr. Marra,, al secolo Davide Marra, uno youtuber e content creator famoso nel mondo dei podcast per il suo show “Cerbero Podcast”. I due, insieme, hanno intervistato Alex Schwazer e Sandro Donati per parlare del sistema doping, di cui Alex è un caso alquanto noto. Tuttavia, i commenti sotto il video vertevano per la maggioranza verso un’unica domanda: Luis Sal è stato sostituito ufficialmente?

Luis Sal sostituito a Muschio Selvaggio

Luis Sal non appare a “Muschio Selvaggio” da quando il podcast approdò a Sanremo lo scorso febbraio. Da allora, lo youtuber non è più tornato alla conduzione del programma, oltre ad essere sempre meno presente sui social. I motivi dietro questa assenza non sono mai stati resi noti, dato che Fedez ha continuato a intervistare da solo i suoi ospiti senza dare mai spiegazioni specifiche riguardo la vicenda.

Ovviamente, in molti avevano subito ipotizzato che ci fosse stata una lite tra i due colleghi, che aveva portato a prendere una pausa nella loro forte amicizia. Tuttavia, intervistato da Valerio Staffelli per la consegna del tapiro d’oro, il rapper aveva smentito queste voci, affermando che non ci fosse nessun problema tra di loro. Nonostante ciò, però, oltre a non partecipare più al podcast, i due non appaiono più insieme da tempo sui social, cosa che erano soliti fare, tramite storie e post in cui mostravano la loro amicizia.

Ad alimentare ancora di più il gossip, poi, oggi, come menzionato prima, al suo fianco è spuntata un nuovo conduttore, che ha ufficialmente preso il posto una volta occupato da Luis Sal. Fedez è rimasto ancora una volta sul vago e non ha specificato se la presenza di Mr. Marra sia limitata ad una puntata o se tornerà anche nei prossimi appuntamenti. Una cosa è certa, però, i fan dello show vogliono sapere la verità su cosa sta realmente accadendo. Il cantante e lo youtuber daranno mai loro le risposte che cercano? Non resta che attendere per scoprirlo.