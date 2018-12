Corona e Cecchi Paone acceso confronto a Mattino5: le scuse della conduttrice

Corona e Cecchi Paone, l’acceso confronto in diretta a Mattino 5: Federica Panicucci costretta a chiedere scusa

Acceso scontro tra Fabrizio Corona e Alessandro Cecchi Paone a Mattino 5. Federica Panicucci si ritrova in mezzo a un confronto, molto difficile da gestire. Il tutto si conclude con l’uscita di scena dell’ex re dei paparazzi, che decide di chiudere il collegamento. Ma cos’è accaduto nel corso della puntata? All’interno dello studio, tra gli opinionisti, vi è Alessandro e in collegamento da Milano Fabrizio. Questa mattina, Federica inizia proprio a parlare del caso Corona, intervistando contemporaneamente il diretto interessato. Ed ecco che la conduttrice decide di fargli avere un confronto in diretta con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Sappiamo bene che Corona e Cecchi Paone non sono mai andati d’accordo. In particolare, all’interno della Casa più spiata d’Italia, Alessandro se l’è presa duramente con Silvia Provvedi poiché quest’ultima, secondo lui, avrebbe dato un brutto esempio ai giovani stando insieme a uno come Fabrizio. Questo attacco non è stato preso molto bene da Corona, il quale ha commentato il tutto durante una puntata di Chiambretti.

Fabrizoo Corona e Alessandro Cecchi Paone: arriva lo scontro

Corona non ha gradito l’attacco di Cecchi Paone alla sua ex Silvia nella Casa. Ora a Mattino 5 può dire cosa pensa, parlando direttamente con il giornalista. Ed ecco che si apre un acceso confronto tra i due. Alessandro ammette di non aver mai apprezzato il personaggio Corona, neanche quando era osannato da tutti. “Ci sono tanti modi per essere un personaggio pubblico, il modo in cui lo rappresenta Corona è sbagliato. Sbaglia chi lo prende come punto di riferimento”, rivela Cecchi Paone. Ovviamente Fabrizio non apprezza e fa altre domande al giornalista, il quale non ha intenzione di rispondere. Alessandro afferma che in questo momento lui si sta occupando del fenomeno mediatico Corona, mai attaccando la persona. L’ex gieffino è, invece, sicuro che Fabrizio stia facendo il contrario.

Fabrizio Corona e la frase su Alessandro che non piace: “La signorina Cecchi Paone si sta innervosendo”

Durante questo acceso scontro, Cecchi Paone chiede alla Panicucci di prendere una posizione. La conduttrice appare abbastanza infastidita di fronte a questa richiesta e risponde di non poterlo fare in quanto il suo ruolo non è quello di opinionista, bensì di presentatrice del programma. Ad un certo punto, Corona in collegamento fa un’affermazione poco apprezzata da tutti: “La signorina Cecchi Paone si sta innervosendo”. Dopo di che, l’ex re dei paparazzi si toglie l’aurocolare e chiude il collegamento con la trasmissione, salutando. L’inviato del programma insegue Corona e Federica vorrebbe che chiedesse scusa al giornalista per i termini utilizzati. Fabrizio, però, chiude il finestrino della sua auto e se ne va. A questo punto, la Panicucci è costretta a fare le scuse a Cecchi Paone da parte del programma per la parola “signorina”.