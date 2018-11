Corona difende Silvia Provvedi: “Ilary Blasi? Bene o male abbiamo risolto”

Fabrizio Corona da Piero Chiambretti: le parole su Silvia Provvedi, Alessandro Cecchi Paone, Ilary Blasi e Asia Argento

Fabrizio Corona è tornato in tv. Dopo l’intervista a Verissimo, l’ex re dei paparazzi è stato intervistato da Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne, su Rete 4. Corona ha rilasciato nuove dichiarazioni sul Grande Fratello Vip e in particolare sul recente scontro tra Alessandro Cecchi Paone e Silvia Provvedi. “Cecchi Paone non sa cos’è la morale, la notte fa altro rispetto a quello che predica di giorno. E se hai dei comportamenti scorretti nella tua vita privata non devi essere pronto a insultare qualcuno solo per elevarti a simbolo di quello che non sei. Silvia non c’entrava niente, perché è l’unica ragazza che non ha mai usato la mia popolarità”, ha assicurato l’ex marito di Nina Moric.

Fabrizio Corona e Ilary Blasi hanno fatto pace dopo la lite al Grande Fratello Vip?

Sulla lite con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona ha invece fatto sapere: “Dietro i meccanismi televisivi ci sono i rapporti famigliari, ci sono delle cose che non possono essere rese pubbliche. Però detto questo, oggi abbiamo messo un punto finale. La storia è finita, non ne parliamo più. È stata una storia che ha avuto i suoi strascichi. Diciamo che abbiamo avuto problemi tutti e due, adesso bene o male abbiamo risolto. Io ho chiesto scusa a chi dovevo chiedere scusa e poi per il resto la cosa è risolta. Alla fine non è che uno può andare a discutere a lungo per una roba, che è una cavolata”.

L’opinione di Fabrizio Corona sulla storia tra Asia Argento e Jimmy Bennet

Da Chiambretti Corona si è espresso pure sulla sua nuova relazione, quella con Asia Argento. “Lei non ha voluto raccontare i dettagli intimi, però ti dirò che siamo stati due giorni di fila insieme a casa mia. Io sono più estroverso in queste cose”, ha chiarito il 44enne a proposito delle interviste rilasciate dall’attrice sul loro legame. Interviste decisamente più riservate rispetto a quelle di Fabrizio. Quest’ultimo ha poi detto la sua sul caso Jimmy Bennet, che ha cambiato la vita della figlia di Dario Argento. “In un altro Paese è un’estorsione pura. Ma lei ha sbagliato gravemente a pagare ma lui, togliendogli questo problema, gliene ha creato un altro”, ha osservato Corona.