Asia Argento, la promessa della Venier e su Corona: “Ci sentiamo ogni giorno”

Asia Argento a Domenica In: la promessa di Mara Venier e le ultime news sulla storia con Fabrizio Corona

Asia Argento, ospite a Domenica In, si è lasciata andare nel corso di una profonda intervista con Mara Venier. Inizialmente l’attrice confessa di essere contenta di essere lei stessa finalmente a parlare della sua vita, anziché altre persone. Asia sottolinea che la conduttrice fino ad ora ha invitato opinionisti e “amici” a discutere su ciò che le stava capitando. “E infatti eccoti qui”, risponde senza parole Mara. La Venier subito dopo decide di fare una promessa molto importante ad Asia. La conduttrice afferma che si conoscono da ormai tanto tempo e lei sa chi è Asia Argento. Proprio per tale motivo, crede molto in lei e le promette che rappresenterà sempre per lei una persona su cui appoggiarsi. “In me troverai sempre una zia”, dichiara Mara emozionando l’attrice. Poco dopo Mara fa presente che Asia non ha mai parlato pubblicamente della sua vita privata. Di lei si sa poco, solo ciò che lei ha voluto far sapere negli anni. Ora si ritrova in un bufera ed è costretta a raccontare ciò che prova e qualche particolare della sua vita.

Asia Argento e la storia nata con Fabrizio Corona: “Ci siamo visti solo due volte, ma ci sentiamo ogni giorno”

“Non ho lavoro e vengo a raccontare i fatti miei, ora è il mio lavoro”, afferma Asia con il sorriso in studio. A questo punto, la Venier le chiede di farsi intervistare sempre da lei e addirittura le propone di fare Domenica In insieme, ironicamente. Si parla poi di Fabrizio Corona. L’attrice conferma nuovamente di aver visto solo due volte l’ex re dei paparazzi, con cui però si sente ogni giorno. La conduttrice perplessa le chiede se quindi dopo queste “due volte” non si sono più visti. L’Argento afferma di non aver visto più Corona, in quanto lei vive a Roma e lui a Milano. Mara pensa che per amore si possono fare chilometri e chilometri. L’attrice sottolinea che a lei sta bene così e che i giornali ormai hanno fatto un vero e proprio romanzo sul suo rapporto con Fabrizio.

Fabrizio Corona e Asia Argento: pronti a vivere questa inaspettata storia

“Non voglio cambiare Fabrizio”, afferma Asia. L’attrice è consapevole del fatto che l’ex re dei paparazzi abbia un carattere abbastanza particolare. L’Argento è rimasta stupita per come Corona si è comportato nei suoi confronti. “Mi ha stesa, ma non riesco a parlare di innamoramento. Non me l’aspettavo, voglio vivermela questa cosa”, dichiara Asia. L’attrice, però, continua ad avere qualche dubbio su Fabrizio. Scendendo nel dettaglio, non sa esattamente se lo stesso ex re dei paparazzi abbia chiamato i fotografi per fare notizia su di loro.