Corona e caso Signorini: “In Procura comunicazione dalla Casa Bianca”

Fabrizio Corona sta portando avanti una serie TV con Falsissimo. Quella che appariva come una denuncia di un sistema corrotto, ora appare come un lungo racconto fatto di meme e pettegolezzi. E non finisce qui. Perché nel caso legato ad Alfonso Signorini ora emerge anche una comunicazione dalla Casa Bianca, addirittura (anche se non è tutto strettamente collegato). Come riporta Biccy, ieri a Gurulandia, l’ex re dei paparazzi ha deciso di parlare di quanto accaduto durante l’interrogatorio in Procura a Milano.

Qui è stato interrogato per via delle sue pesanti dichiarazioni su Signorini, gettato oramai nella bufera mediatica. Ebbene, proprio mentre si trovava di fronte al pm e al magistrato, Corona pare abbia ricevuto una comunicazione direttamente dalla Casa Bianca. Nel primo episodio del podcast Falsissimo Il prezzo del Potere, Fabrizio ha citato Paolo Zampolli, definendo un grande amico di Trump. Non solo, ha anche precisato che gli avrebbe presentato la First Lady, Melania.

Direttamente dalla Casa Bianca, Zampolli avrebbe richiesto di parlare con lui:

“Alle 11:00 ero alla Procura, interrogato dal procuratore Letizia Mannella, guardo il telefono e vedo un messaggio: “Sono in linea con l’ambasciata, riesci a collegarti? Posso aggiungerti? È contento della registrazione che hai fatto su di lui e vorrebbe parlarti adesso. Io gli ho scritto che l’avrei richiamato dopo perché avevo davanti il più importante procuratore di Milano. Vi ricordate che nella prima puntata de Il Prezzo del Successo vi avevo raccontato di Paolo Zampolli, che ha presentato Melania Trump a Donald Trump? Lui è ambasciatore e braccio destro di Trump. Era lui che mi voleva chiamare dall’America!”

A quanto pare, però, questo racconto non avrebbe convinto la magistrata Mannella, la quale non ha creduto a Corona. Infatti, la donna avrebbe chiesto all’ex re dei paparazzi di finirla con i suoi giochi. A questo punto, a Fabrizio sarebbe toccato mostrarle le prove sul suo cellulare, facendole vedere che la Casa Bianca voleva mettersi in contatto con lui. In quanto Zampolli vive alla Casa Bianca, Corona crede che quella fosse l’occasione della sua vita.

A questo punto, l’ex re dei paparazzi ha precisato che non sa se Trump sappia della sua esistenza. Ciò che per lui è certo è che sua moglie Melania lo conoscerebbe “molto bene”. Ma ora con il caso Signorini cos’altro bolle in pentola? Corona continuerà su questa strada. Ammette di non essere spaventato, ma attualmente sta correndo un grosso rischio. Ora dovrebbero iniziare le indagini, come lui stesso ha precisato ieri. Non solo, crede che Signorini si sia già messo all’opera per cancellare le prove.

Proprio ieri gli autori di Endemol, che possiedono il Grande Fratello e collaborano con Mediaset, si sono esposti sulla bufera. “Se interrogati dalla Polizia, dovranno dire tutto quello che sanno”, ha dichiarato Corona. Stesso varrebbe per “certi concorrenti del GF”. Allo stesso tempo, ci ha tenuto a precisare: “Adesso però attenzione: ci saranno anche quelli che per visibilità e per vile denaro, si inventeranno che sono stati abusati e quelli mi fanno più schifo di tutti”. Non resta, dunque, che attendere i risvolti di questa storia, mentre Signorini ha lasciato tutto in mano ai suoi legali nella gestione del caso.