La nota di Endemol sui provini del Grande Fratello, Signorini trema: “Avviate verifiche”

Endemol Shine Italy, vale a dire la società di produzione che ‘confeziona’ il Grande Fratello e il Grande Fratello Vip in onda su Mediaset (Canale 5), ha rotto il silenzio in merito alla bufera che ha travolto Alfonso Signorini. Attraverso un comunicato stampa ufficiale diramato nel giorno di Santo Stefano, è stato reso noto che, dopo quanto trapelato sui media negli ultimi giorni, sono state avviate verifiche interne per fare chiarezza sui provini delle ultime edizioni del programma. Assolutamente non una buona notizia per Signorini.

Il comunicato di Endemol Shine Italy: Alfonso Signorini trema

Di seguito la nota ufficiale della società di produzione:

“ENDEMOL SHINE ITALY S.p.A., produttore del Grande Fratello, prende atto con grande serietà e attenzione degli elementi emersi sui media rispetto ad alcune passate edizioni del programma. In relazione a tali presunti fatti, si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del format e al buon nome di quanti in questi anni hanno dedicato la loro professionalità al suo grande successo. L’azienda inoltre, a tutela della propria reputazione e della professionalità dei suoi collaboratori, nonché a tutela del programma e del relativo formato, ha comunque avviato le verifiche interne previste con l’obiettivo di chiarire il rispetto del codice etico e delle procedure che governano le selezioni dei concorrenti del programma. Endemol Shine Italy non intende commentare ulteriormente nel merito le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, nel pieno rispetto di tutte le parti e delle autorità che stanno conducendo le doverose verifiche”.

Parafrasando, Endemol ha intenzione di andare a fondo della vicenda e di operare un’indagine interna per comprendere appieno le dinamiche relative alla composizione dei cast degli ultimi anni del Grande Fratello e del Grande Fratello Vip. Se si dovesse venire a scoprire che Signorini ha organizzato provini e scelto concorrenti seguendo criteri non in linea con quelli del programma, il conduttore stesso potrebbe ritrovarsi in una posizione alquanto scomoda, per usare un eufemismo.

La nota stampa è ‘asciutta’ ed equilibrata. Non un segnale positivo per Signorini che, da quando è finito al centro della cronaca dopo quanto esternato da Fabrizio Corona a Falsissimo, pubblicamente, non ha incassato né la difesa di Mediaset, né quella di Endemol. Anzi, quest’ultima, attraverso il comunicato diffuso a Santo Stefano, ha voluto evidenziare che, se ci sono stati errori, chi li ha commessi non la passerà liscia.

La vicenda è alquanto complessa sotto diversi punti di vista. Già ha avuto sviluppi sotto il piano legale, con Signorini che ha denunciato Corona. Ma ci sono altri aspetti da valutare, come ad esempio quello strettamente televisivo di cui parla Endemol. In altre parole, se venisse confermato quello che sostiene l’ex re dei paparazzi, che ha accusato il giornalista milanese di aver dato una corsia preferenziale ad alcuni personaggi con i quali scambiava messaggi privati e intimi, per Signorini ci sarebbero altri guai in vista. Al netto di ciò, Mediaset non si è ancora pronunciata nell’attesa di capire i dettagli dell’intero caso.