Nuove accuse a Signorini, influencer esce allo scoperto: “Gf Vip 7, cosa mi accadde”

La vicenda che vede protagonisti Alfonso Signorini e Fabrizio Corona sta diventando sempre più ampia. E, soprattutto, è uscita dall’ambito televisivo per approdare in quello giudiziario, assai più delicato. Per le rivelazioni fatte nel podcast Falsissimo, l’ex re dei paparazzi è stato denunciato dal conduttore che lo ha accusato di revenge porn. Di tutta risposta Corona ha confezionato una seconda puntata del suo show, affermando di avere in mano tantissimo materiale che inchioderebbe il direttore di Chi Magazine.

Tra le testimonianze raccolte e mostrate su YouTube, c’è anche quella di un influencer che ha inviato a Corona questa mail: “Ciao Fabrizio. Lo ha fatto anche con me, due edizioni fa, quando io e mia nonna eravamo ad un passo dall’ingresso, mi ha cacciato perché non sono stato al suo gioco”. L’autore del messaggio, dopo la puntata, è uscito allo scoperto. Trattasi di Gino Leonardo Mascia, noto su TikTok e Instagram per i contenuti che pubblicava con sua nonna (la donna è scomparsa lo scorso maggio).

Alfonso Signorini, Gino Leonardo Mascia esce allo scoperto

Mascia, tra le sue storie Instagram, ha rivelato quanto segue a corredo di alcune foto in cui lo si vede negli studi del Grande Fratello Vip assieme alla nonna:

“È l’inizio di una lunga storia che nessuno sapeva, nemmeno mia madre. Era uno dei tanti, segreti, forse il più denigrante, che mi provocava vergogna che avevo con nonna. Ci eravamo promessi che non avremmo detto nulla e così è stato. Eravamo tornati nella nostra Sardegna da Roma con le valigie intatte e con tanta delusione e dispiacere “ma davvero funziona così?”. Le avevo promesso che ce l’avremmo fatta in altro modo o che l’avrei fatto io e mi avrebbe guardato da casa, purtroppo non ho potuto mantenere la promessa e mai potrò mantenerla. È giusto che chi debba pagare, paghi. Vi racconterò un giorno nel dettaglio, soprattutto le sagge parole di nonna. Ma per ora è solo l’inizio. Quello che sarebbe dovuto essere il giorno dell’ingresso, ma che poi a nostra insaputa, con delle scuse da Cinecittà ci hanno rispediti in hotel. E nonna qui ancora si chiedeva il perché, che io in realtà sapevo. Mi si spezza il cuore nel rivedere questi ricordi. Ci aveva creduto fino alla fine“.

L’influencer si è riferito a quanto sarebbe accaduto nel 2022, ossia quando è andata in onda su Canale 5 la settima edizione del Grande Fratello Vip. Tra l’altro è vero che il giovane e la nonna, su alcuni magazine, erano dati come papabili concorrenti del cast del reality show più spiato d’Italia. Tuttavia, alla fine, non furono scelti. Secondo quanto sostenuto da Corona, la cui versione è appunto stata avallata dallo stesso Mascia, l’esclusione dal programma non sarebbe dipesa da criteri prettamente artistici.

Fabrizio Corona in procura

L’ex re dei paparazzi, nelle scorse ore, è stato in procura e ha risposto agli inquirenti. Dopo aver parlato con chi sta indagando, ha dichiarato di aver fornito al pm circa 100 testimonianze che potrebbero ulteriormente fare vacillare la posizione di Signorini. Rimane delicata anche la situazione dello stesso Corona per i contenuti diffusi pubblicamente e per le modalità usate nel divulgare le informazioni, alcune delle quali si sono già verificate inattendibili. Ad esempio il video di Pierpaolo Pretelli, spacciato come una prova contro il conduttore milanese, si è scoperto che era un filmato vecchio di anni e nulla c’entrava con l’operato di Signorini.

Per tale scivolone, Corona ha chiesto scusa al compagno di Giulia Salemi, ammettendo di aver commesso un grosso sbaglio. Nonostante ciò, continua a ribadire che esisteva un “sistema Signorini”, accusando il giornalista di aver sfruttato il suo potere per ottenere in cambio prestazioni intime.