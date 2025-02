Corona diffidato da Ferragni: “Io e Fedez amici, vincerà Sanremo”

Dopo il clamoroso scoop rivelato solo pochi giorni fa, oggi, sabato 1 febbraio, Fabrizio Corona ha risposto alle domande dei giornalisti durante la presentazione del suo nuovo libro, La grande menzogna. Nel corso della conferenza stampa, l’ex re dei paparazzi è stato inevitabilmente sommerso di domande su Fedez, Chiara Ferragni e la presunta amante del cantante, Angelica Montini. Ricordiamo che, nell’ultima puntata del suo format Falsissimo, Corona ha svelato che, durante i sette anni di matrimonio dei Ferragnez, Federico Lucia avrebbe avuto una relazione parallela con Angelica, una giovane appartenente all’alta società milanese, che sarebbe il suo vero grande amore.

Non solo, Corona ha rivelato dettagli davvero scioccanti, tra cui una presunta telefonata che Fedez avrebbe fatto ad Angelica poco prima di salire sull’altare, oltre a messaggi inviati all’amante nei momenti precedenti alla sua operazione per il tumore diagnosticatogli nel 2022, quando al suo fianco c’era ancora l’ex moglie. Da allora, queste rivelazioni hanno monopolizzato l’attenzione mediatica, tanto da costringere Fedez e Chiara ad intervenire pubblicamente per fare chiarezza.

Da una parte, l’influencer ha dichiarato di aver scoperto tutto solo lo scorso Natale, sostenendo che l’ex marito si sia accordato con Fabrizio Corona per far trapelare queste informazioni, con l’intento di vendicarsi del sentimento non più ricambiato di Angelica. Dopo alcuni giorni di silenzio, invece, Fedez ha smentito alcune delle accuse. Il rapper ha affermato di essersi confidato con Corona in un momento di fragilità, negando la presunta telefonata prima delle nozze.

Fabrizio Corona torna a parlare dello scandalo dei Ferragnez: cos’ha detto

Le ultime dichiarazioni di Corona, però, sembrano entrare in contrasto con le smentite del rapper milanese. Durante il lancio del suo nuovo libro, l’ex re dei paparazzi ha infatti ribadito di essere ancora amico di Fedez, aggiungendo persino che, secondo lui, il cantante vincerà il prossimo Festival di Sanremo:

Nell’ultimo periodo siamo molto molto amici. In media stavamo 40 minuti al telefono. Le telefonate non erano registrate, noi abbiamo registrato la telefonata clou. Credo nell’amicizia e non abbiamo assolutamente perso l’amicizia. Posso dire una cosa? Fedez vincerà Sanremo, accetto qualsiasi scommessa. Anzi, vi prego, votatelo.

Insomma, parole che accendono ulteriormente le speculazioni su un possibile accordo tra i due, strategicamente legato all’inizio di Sanremo, dove Fedez sarà in gara. Infatti, c’è chi ipotizza che tutto questo clamore serva a catalizzare l’attenzione e ottenere voti, proprio come farebbe una “falena“, il soprannome che Selvaggia Lucarelli gli ha attribuito. Infine, Corona ha confermato di essere stato diffidato da Chiara Ferragni, ma ha spiegato che ciò non lo fermerà dal pubblicare la nuova puntata di Falsissimo. Ecco le parole riportate da Il Corriere della Sera: