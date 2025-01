Furia Ferragni, “Corona denunciato”: la situazione precipita, dettagli

Chiara Ferragni sarebbe furiosa con Fabrizio Corona e lo avrebbe denunciato nelle scorse ore. A sostenerlo è l’esperto di gossip Alessandro Rosica che ha lanciato l’indiscrezione esclusiva sul suo profilo Instagram. L’ex re dei paparazzi, da giorni, nel suo podcast Falsissimo parla del matrimonio dei Ferragnez; è stato infatti Corona a rendere pubblici gli audio dell’amante di Fedez. Inoltre ha accusato la Ferragni di “avere rubato il marito all’ex moglie”, riferendosi alla love story nata pochi mesi fa tra la stessa imprenditrice digitale cremonese e Giovanni Tronchetti Provera.

Alessandro Rosica: “Ferragni ha denunciato Corona”

“Chiara Ferragni ha denunciato Fabrizio Corona per le falsità inventate assieme al suo ex marito (Fedez, ndr). In seguito ha diffidato me dal non parlare più di questa storia”. Così Rosica. La situazione è ormai precipitata. La prima a rompere il silenzio sulla vicenda è stata Chiara che nelle scorse ore si è sfogata duramente contro l’ex marito e contro il suo “amico”, vale a dire Corona, accusando entrambi di avere fatto uscire a tavolino notizie false sul suo conto. Fedez ha commentato a distanza di poche ore, dando una versione dei fatti poco credibile.

Il rapper ha sostenuto che non era d’accordo con l’ex re dei paparazzi sul far uscire tutto ciò che è uscito (amante, problemi matrimoniali, etc etc). In particolare Fedez ha dichiarato che è vero che si è confidato con Corona, ma che non avrebbe voluto che tutti i particolari della storia venissero resi pubblici. Strana versione quella del cantante che sostiene che Corona fosse una sorta di suo confidente. Ma come? Tutti sanno che Fabrizio vive e monetizza su storie del genere e lui credeva che se ne sarebbe stato buono buono? Insomma, la posizione di Fedez pare fare acqua da tutte le parti.

Tra l’altro, se le cose stanno così, Fedez potrebbe agire come Ferragni (sempre ammesso che la notizia della denuncia trovi conferma), vale a dire che potrebbe trascinare l’ex re dei paparazzi in tribunale. Allora sì che la sua versione diverrebbe credibile. Nel frattempo su tutta la vicenda si è anche pronunciata Selvaggia Lucarelli che ha spiegato che la famiglia Tronchetti Provera non sarebbe affatto contenta di quel che sta accadendo visto che il suo nome, indirettamente, sta finendo al centro di questioni scandalistiche tutt’altro che gradevoli a livello di immagine.